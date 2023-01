Ecco ’Muba’, il museo dei bambini Due piani nel verde al Pilastro

di Nicola Maria Servillo

È stato selezionato il progetto vincitore per il museo dei bambini e delle bambine di Bologna. Quello che si chiamerà il ‘Muba’ non sarà un museo normale, ma qualcosa di molto più interattivo, sperimentale e ‘esperienziale’ dove i bambini dai 0 ai 12 anni potranno fare e reinterpretare le loro prime conoscenze del mondo che li circonda giocando e socializzando. Il centro sorgerà al Pilastro, tra la Casa Gialla e la Biblioteca Spina, avrà due piani, misurerà 1.500 metri quadrati e avrà a disposizione un viale immerso nel verde e un giardino pensile sul tetto.

"Lo abbiamo immaginato come una fabbrica particolare, giocosa. Perché il bambino è un produttore di conoscenza", spiega Jonathan Lazar dello studio Aut Aut Architettura di Roma, che ha vinto il concorso per la realizzazione del progetto, battendo altre 12 proposte provenienti da tutt’Italia. Il Polo culturale da loro ideato e approvato dalla commissione delegata dal primo cittadino Matteo Lepore, avrà spazi ‘fluidi’ e multifunzionali al suo interno e vedrà un largo impiego del legno, essendo più ecocompatibile e più veloce da realizzare. "Abbiamo scelto questa proposta rispetto agli altri in relazione alla suo sviluppo complessivo, particolarmente convincente sul piano della fattibilità" ha sottolineato Francesco Evangelisti, il direttore del settore ufficio di piano urbanistica.

A luglio verrà consegnato il cantiere all’azienda aggiudicataria e il completamento dei lavori è previsto nella prima metà del 2026. L’opera verrà finanziata con i soldi del Pnrr, 5,5 milioni per l’esattezza, di cui 3,6 milioni solo per le opere edili. Per il sindaco il Muba, acronimo di Museo dei bambini e delle bambine, sarà "un luogo per rafforzare i legami e farci carico delle fragilità dei nostri cittadini, offrendo loro più servizi e dando nuove opportunità formative e lavorative". Lepore prevede che una volta realizzato il centro educativo "sarà un punto di riferimento non solo per i bambini del Pilastro, ma per quelli di tutta la città". Lo sviluppo del progetto proseguirà nei prossimi due mesi, durante i quali lo studio vincitore approfondirà la proposta, confrontandosi anche con il nascente comitato scientifico del museo che sarà nominato nei prossimi giorni dal Comune e che avrà il compito di accompagnarne la nascita. È già in programma una futura fermata del tram proprio di fronte alla nuova opera che la renderà facilmente raggiungibile da tutti gli angoli del comune.