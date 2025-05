Ecco Sport Education. Al centro di via Valeriani i bimbi imparano i valori

Lo sport come strumento di educazione e crescita: è attorno a questa visione che ruota Sport Education, un modello di società no-profit con il suo cuore pulsante nel Centro Sportivo di via Valeriani 21, proprio accanto alla storica Virtus Tennis. Fondata dagli imprenditori Andrea Mantellini e Simone Fiocchi, Sport Education punta ad avvicinare allo sport – e ai suoi valori – tutti i bambini, offrendo borse di studio a chi dimostra passione e determinazione, ma non ha le risorse economiche per praticarlo.

Il progetto si articola su due pilastri: il Gymnasium, dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni, con un percorso multidisciplinare di avviamento allo sport, e la Tennis Academy, ambiente d’eccellenza per il tennis agonistico, in un luogo da sempre votato a questa disciplina.

Ieri si è celebrata la fine dell’anno con l’Olympic & Partner Day: nel pomeriggio i bambini si sono cimentati in prove ispirate alle discipline praticate durante l’anno. A seguire, un momento speciale per ringraziare i partner e celebrare i risultati raggiunti: "È un periodo estremamente positivo per lo sport, sia a livello nazionale che locale, e siamo fiduciosi che da Sport Education, con i suoi oltre 500 atleti, emergerà presto una figura di grande valore umano e sportivo. Vogliamo costruire un percorso pluriennale con i ragazzi, accompagnandoli passo dopo passo. Per questo, ringraziamo tutti i partner e lo staff per la passione e l’entusiasmo", dichiarano Mantellini e Fiocchi.

Un progetto che, in soli quattro anni, ha già raggiunto traguardi importanti, con numeri in costante crescita: solo nel 2024 si contano oltre 100 iscritti al Gymnasium, più di 160 atleti nei programmi della Tennis Academy, 200 presenze ai Summer Camp multisport e 200 adulti coinvolti nei programmi dedicati, oltre a numerose borse di studio erogate.

L’evento è stato l’occasione per aggiornare i partner sui risultati ottenuti: dalla Banca di Bologna, main partner, presente con il direttore generale Alberto Ferrari, che commenta: "Possiamo dire di aver contribuito alla nascita di questa realtà così legata ai giovani e all’inclusione, valori che condividiamo da sempre", a Iconsulting, Pelliconi, Penskecars, Poggipollini, Würth, Howden, Head, Donki, Fervi Group, Confcommercio, Segafredo Zanetti, Gvs, Umberto Cesari, Technogym e Bologna FC 1909, per cui era presente dall’ad Claudio Fenucci.