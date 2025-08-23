Ecco tutte le edicole aperte in provincia

Di seguito le edicole del territorio provinciale di Bologna aperte anche nel giorno festivo.
- Anzola dell’Emilia: Video One di Chiarini Caterina, via C. Goldoni 51/C;
- Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118;
- Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161;
- Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70;
- Bazzano: Edicola Graziosi, via E. De Amicis 2;
- Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2/C;
- Borgo Tossignano: Chieruzzi Alessandra, via G. Garibaldi 34/A;
- Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3;
- Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C., via Riccardina 156;
- Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G;
- Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A.
- Casalecchio di Reno: La Piazzetta, Galleria Ronzani 7/9;
- Casalecchio di Reno: Edicola Meridiana, piazza Degli Etruschi 30;
- Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl, piazza Degli Etruschi 2;
- Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Cri. e S., via Bazzanese 17;
- Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl, via Marilyn Monroe 2;
- Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4;
- Castel di Casio: Smile, via Degli Alberghi 14/2;
- Castel di Casio – Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4;
- Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B.
- Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C;
- Castel Maggiore: Gd Media Service Srl, via A. Gramsci 211;
- Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis;
- Castel San Pietro Terme: Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1;
- Castel San Pietro Terme: Giemme, via G. Matteotti 76;
- Castel San Pietro Terme: Gd Media Service Srl, via Roma 18;
- Castello d’Argile: Wang Hui Jing, circonvallazione Est 23/A.
- Castenaso: L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1;
- Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3;
- Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C;
- Castenaso – Villanova: Gd Media Service Srl, via Villanova 29;
- Castenaso – Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29;
- Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35;
- Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1;
- Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75;
- Crespellano: Bar Speedy, via G. Garibaldi 51;
- Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7;
- Crespellano: Gd Media Service Srl, via Provinciale 284;
- Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225.
- Crevalcore: Edicola Tandem, via G. Matteotti 14;
- Crevalcore: L’Edicola di Lodi Novella, viale G. Amendola 330/F;
- Funo: Gd Media Service Srl, via Don Pasti 26;
- Funo: Gd Media Service Srl, via Galliera 11;
- Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7;
- Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12;
- Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42;
- Granarolo dell’Emilia: Sales Service, via Porrettana 41/A;
- Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209.
- Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50;
- Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B;
- Grizzana Morandi - Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, via Salvaro Pioppe 27;
- Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26;
- Lizzano in Belvedere - Querciola: Mini Sabrina, piazza Don L. Lenzi 7;
- Lizzano in Belvedere - Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi;
- Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6;
- Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3;
- Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale;
- Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine;
- Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B;
- Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11;
- Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29;
- Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20.
- Molinella: L’Edicola di Sgargi, via G. Mazzini 122;
- Molinella - San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sant’Elena 51;
- Molinella - San Pietro Capofiume: Edicola Sweet Angel, via Severino Ferrari 128/130;
- Monghidoro: Bar Pineta, via Giuseppe Garibaldi 31;
- Monte San Pietro: La Ricerca Del Gusto, via Lavino 503/A;
- Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi;
- Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C;
- Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24;
- Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A;
- Monzuno – Rioveggio: Edicola Cartoleria Moren, via Provinciale 16/B;
- Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8.
- Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64;
- Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416;
- Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49;
- Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42.
- Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34;
- Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2;
- Pianoro: Edicola Del Parco, viale Resistenza 203;
- Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2;
- Pianoro - Carteria di Sesto: Bernasconi Angelo, via Andrea Costa 136;
- Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254;
- Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H;
- Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2;
- Pieve di Cento: Il Papiro, piazza Andrea Costa 12;
- Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1;
- Porretta Terme: Rinaldi Simone, piazza Libertà 68/A;
- Quarto Inferiore - Granarolo dell’Emilia: Alves Food, via Risorgimento 2;
- Rocca di Roffeno: Emporio Musiolo di Ilaria G., via Monte Rocca 24-26;
- San Giovanni in Persiceto: Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6;
- San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via G. Marconi 7;
- San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia A. e C., piazza Della Neve 4;
- San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32.
- San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5;
- San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione;
- San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135;
- San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48;
- Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1;
- San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1;
- San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1;
- San Lazzaro di Savena: Edicola Pulce di Cappato, via Galletta 12;
- San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl, via Carlo Jussi 16;
- San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl, via J.F. Kennedy;
- San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19;
- San Pietro in Casale: La Piazza Edicolibreria, via G. Matteotti 87;
- San Pietro in Casale – Maccaretolo: La Bottega Di Leila, via Setti 207;
- San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto di Mohamed H., via Vittorio Veneto 27/B.
- Sasso Marconi: Gd Media Service Srl, via Medani;
- Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157;
- Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2;
- Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40;
- Silla - Gaggio Montano: La Scommessa di Corradini B., via J.F. Kennedy 25;
- Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96;
- Valsamoggia: La Sai L’Ultima?, largo Don Dossetti 13;
- Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344;
- Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace;
- Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27;
- Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45;
- Vergato – Riola: Iacopini Elena, via Nazionale 99;
- Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H;
- Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D;
- Zola Predosa – Riale: Vecchiettini Riccardo, via Risorgimento 21