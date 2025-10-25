Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
25 ott 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Ecco tutte le edicole aperte domani in città

Quartiere per quartiere, l’elenco completo delle attività operative nel giorno festivo: il Carlino si potrà trovare ovunque

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18/B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro – FS, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service Srl – Coop; via Andrea Costa 156, Gd Media Service Srl – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service Srl - Coop-Caab; via Cavazzoni 2/E, Edicola Cerioli; via Corticella 124. Edicola Aldini; via Corticella 186/10, Colantuono Loris; via Corticella 78, Gd Media Service Srl – Pam; via Cracovia 2/A, Bollini Massimo; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service Srl – Navile; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Dei Mille 1, Giulia e C.; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service Srl – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service Srl – Eurospar; via don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service Srl –Ipercoop; via Enrico Mattei, 24; Dream di Paganelli D.; via Emilia Ponente 18, Il Ditino; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service Srl – Esselunga; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service Srl – Pam; via Gazzoni 4, Macchi Marco; via Giotto 1/2-A, Santoro Angela; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Irnerio 48, Mazzoni Davide; via IV Novembre 7/2-A , Di Franco Luigi; via Larga 10, Gd Media Service Srl – Conad; via Laura Bassi Veratti 1/5, Edicola Forni; viale Lenin, Gd Media Service Srl – Esselunga; via Marco Emilio Lepido 1, Edicola Terza Pagina; via Marco Polo 3, Gd Media Service Srl – Ipercoop; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via A. Murri 154, Edicola Mastri Massimo; via G. Oberdan 24/H-I, Edicola San Martino; via Orti 39/3-A, Edicola Orti; via Pratello 68/A, Lino’s; via Rizzoli 1, Gardini; via Santo Stefano 110/2-A, Beato Giuseppe; via A. Saffi 41/A, Tabaccheria Bar; via San Donato 151/A, Edicola Girotti Graziano; via San Donato 68/3-A, San Donato 68; via San Felice 47/B, Edicola San Felice; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 Srl Conad City; via Saragozza 97/C, Di Pietro Roberto; via Sardegna 6/A-6/B, Sardegna; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Stalingrado 154/A, Edicola Dozza di Romagnoli; via Toscana 30, Le News di Manu Ale; via Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Triumvirato 84, Gd Media Service Srl – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; via F. Zanardi 23/D, Melloni Alessandro; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V.C.

