Ecco tutte le edicole aperte domani in città

Pubblichiamo anche questa settimana l’elenco delle edicole che domani saranno aperte in città, offrendo il servizio di informazione anche nel giorno festivo. Così come si può vedere dall’elenco, sono tanti e sparsi su tutto il territorio urbano: in questo modo i nostri lettori non avranno problemi a trovare il loro quotidiano e potranno rimanere aggiornati su tutto quello che accade, dalla cronaca, allo sport fino agli spettacoli e molto altro ancora. Gd Media Service, via Emilia Ponente 72; Dali, via Ugo Bassi 10A; Edicola Amarcord, via Galeazza 2; Top Service di Sun Xinying, via Zanardi 328; Gd Media Service, via Triumvirato 84; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Ranuzzi, via Casteldebole 12; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Bellombra, via Casteldebole 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Santa Viola, via Della Ferriera 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Serena, via Toscana 219; Gd Media Service Srl, via Dell’Orologio 36; Caponord, via Marconi 3; Gd Media Service Srl, via A. Ponchielli 11; Gd Media Service Srl, via Dell’Industria; Gd Media Service Srl, via Delle Armi 12; Tabaccheria Pull di Rosso - Centro C. Lame, via Marco Polo 3; Bar Siena di Ye Zi Yang, via Ferrarese 1023-A; La Tabaccheria di Salvati, via Dell’Arcoveggio 5;...