Ecco tutti i profili più richiesti

Grazie alle statistiche Camere di commercio,

ecco una previsione sugli sbocchi occupazionali divisi per settori. A febbraio, sono previste 9.230 entrate. In particolare, sono 2.410 quelle relative a dirigenti e professioni con elevata specializzazione e tecnici. I dirigenti sono 30, le professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione arrivano a 780. Sono più del doppio, invece, le professioni tecniche, che prevedono 1.610 entrate, pari al 17,4%.

In ambito commerciale, invece, il totale è di 2.930 entrate, suddivise in impiegati (840) e professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (2.090). La figura maggiormente ricercata, in questo caso, è quella degli esercenti e degli addetti nelle attività di ristorazione, per un totale di 1.120 lavoratori in ingresso.

Nel comparto operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, i dati sono leggermente più bassi. Per un totale di 2.500 entrate, gli operai specializzati sono il 16,2%, con 1.490. I conduttori di macchine o impianti arrivano a 1.010. Le professioni non qualificate ammontano a 1.380 entrate, rappresentando il 15%. In questo campo, sono 620 i nuovi lavoratori per il ruolo di addetto allo spostamento e alla consegna delle merci. Sono 610, invece, i posti per il personale non qualificato nei servizi di pulizia.

Alti i dati anche per i lavoratori dell’area produttiva di beni ed erogazione servizio, con 3.750 ingressi. Meno alti, invece, sono i numeri che riguardano le aree commerciali e delle vendite, che raggiungono un totale di 1.600 posti. Analogo il reparto delle aree tecniche e della progettazione, mentre la logistica arriva a 1.310 ingressi.