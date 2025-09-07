Eclissi lunare oggi, a che ora vedere lo spettacolo a Bologna e provincia

Bologna, 7 settembre 2025 – Tutti pronti per l’eclissi lunare. Oggi, domenica 7 settembre, tutti con gli occhi al cielo perché torna lo spettacolo: ci sarà la luna piena, la luna del Mais secondo alcune credenze nordiche. E cioè la luna che accompagna la fine dei raccolti, visto che ormai siamo in autunno. Oltre a ciò, le condizioni geometriche tra terra luna e sole porteranno a un allineamento che si concretizzerà con la formazione di una eclisse totale del nostro satellite. Uno spettacolo davvero imperdibile.

Parola all’esperto

"La Luna – spiega l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio comunale di Persiceto – sorgerà (nel Bolognese) verso le 19,40 a sud-est già in fase di totalità dell’eclisse. Il fenomeno quindi sarà visibile (ovviamente con cielo sereno) da luoghi dove è possibile vedere libero l’orizzonte est-sud-est".

L’esperto spiega che “la luna sarà distante dalla Terra circa 384mila chilometri e apparirà di un colore rosso fulvo per due motivi: il primo perché durante le eclissi totali la luna assume una colorazione rossa dovuta alla riflessione della luce rossa terrestre diffusa dalla terra nella sua ombra; il secondo perché essendo la luna all’orizzonte, l’estinzione atmosferica entra in azione privilegiando la diffusione della luce rossastra".

Luna rossa: una foto di eclissi lunare. La prossima sarà nel 2028 (Immagine di Artlevi07)

Come e dove vedere lo spettacolo

Per osservare il fenomeno non serve una particolare attrezzatura anche ad occhio nudo l’evento sarà molto suggestivo. Chi avrà un binocolo potrà forse apprezzare qualche variazione di tonalità del colore sulla superficie lunare. Gli astrofili di Cento (Ferrara) organizzano per questo un evento sull’argine del fiume Reno (quindi con orizzonte libero) con musica e descrizione del cielo; mentre a Persiceto all’Osservatorio, a causa dell’orizzonte coperto da alberi, la totalità sarà visibile nelle sua parte finale. Ma sarà visibile tutta la parzialità e gli astrofili organizzeranno al planetario una attività particolare, cioè la misurazione della distanza della luna dalla Terra, secondo un metodo conseguente alle riflessioni di Aristarco di Samo di 2300 anni fa. Vale a dire sfruttando il fatto che durante la totalità sul disco lunare si vedrà l’arco dell’ombra della Terra.

Invece al Parco Primo Levi, in via Terrapieno nel quartiere San Vitale di Bologna, ci sarà un evento gratuito e ingresso libero dalle ore 20 dal titolo ‘La Luna nascosta: eclissi sotto le stelle’. Un appuntamento con gli astronomi Sandro Bardelli (Inaf-Oas) e Luca Angeretti (Sofos Aps) e con la musica dell’arpista Gabriele Giunchi. Per info si può contattare il numero 3703155954.

Teniamo infine presente che la prossima eclisse è prevista per il 31 dicembre 2028 più o meno alla stessa ora di quello di domenica.