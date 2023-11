Eco vandali ’incollati’: è ora di farla finita

Male hanno fatto i pompieri o chi per loro a liberare dall’asfalto gli ambientalisti di Ultima Generazione che si erano bellamente “incollati” alla strada a Bologna! Dovevano lasciarli dov’erano per un giorno intero, senza cibo nè acqua. Magari questo gli avrebbe permesso di capire determinate cose e chissà che non gli sarebbe servito da lezione. È ora di finirla con queste manifestazioni, che vadano a lavorare!

Franco Favretto