Ecografia, mesi di attesa. L’Ausl ammette le carenze: "Personale insufficiente"

Ha prenotato un’ecografia all’addome il 22 settembre attraversi il Cup in farmacia, dando una disponibilità a effettuare l’esame su tutte le strutture della provincia. Ma fino a ieri sera non è arrivato nessun tipo di risposta. Eppure Mirco Baroncini, 53 anni, impiegato, residente a Bologna aveva un numero di presa in carico dal sistema sanitario ed ha inviato almeno tre solleciti per avere una risposta.

"Di qualunque tipo – come spiega –. Mi accontentavo che mi si dicesse che fino a un certo periodo non c’erano posti disponibili, oppure che c’era un posto solo: sarei andato in qualunque ospedale o struttura. E invece nulla. È vero che non si tratta di una urgenza ma di una serie di controlli che il mio medico di famiglia ha ritenuto opportuno rifare, visto che il vecchio medico è andato in pensione e lui vuole avere tutte le cose chiare. Però nessun tipo di risposta da parte dell’Ausl non è mi è sembrato un modo corretto di trattare una persona che, anche se ripeto, non in maniera urgente, ha comunque necessità di fare degli accertamenti". Ieri sera la chiamata direttamente dall’Azienda Usl, precisamente dall’Unità operativa complessa del Governo di gestione dei percorsi specialistici che, intanto, ha bloccato un appuntamento per l’ecografia il 25 gennaio ma si è impegnata a vedere se, nei prossimi giorni, si apre qualche posto in una data più ravvicinata, come lo stesso Baroncini racconta. "Mi ha chiamata una dottoressa molto gentile che ha voluto accertarsi che non si trattasse di un esame urgente, ho spiegato che non lo era ma che ero in attesa da tempo di avere una risposta. E mi ha riferito che potrebbe aprirsi qualche agenda in questi giorni e liberarsi qualche posto più in fretta. In tal caso mi avvertono".

Alessandra Tassoni, che dirige l’Unità operativa complessa ammette che "la task force non riesce a dare risposte in tempi rapidi a tutte le richieste: alle urgenze naturalmente sì, ma sulle altre ci sono delle oggettive difficoltà. La squadra dovrebbe essere composta di sette persone e invece sono tre e ci sono le malattie. Ma stiamo ricombinando tutto il sistema di risposta. I cambiamenti sono tanti e molto complessi e si iscrivono in un riordino generale che non si attua in poco tempo. Ma stiamo lavorando più in fretta che possiamo per avere due canali di risposta: uno per le patologie già riconosciute dagli specialisti e uno per tutti gli altri".

Monica Raschi