Il caso degli ecomostri di Bologna in tv con Salvo Sottile a ‘FarWest’

Bologna, 31 ottobre 2025 – Il “Far West del mattone” all’ombra delle Due Torri. Il caso degli ecomostri che a Bologna stanno ridisegnando il volto della città e che sono finiti nel mirino della magistratura, dopo l’esposto presentato da diversi comitati cittadini, sarà oggetto di un’indagine di "FarWest", la trasmissione di Salvo Sottile, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 3.

Una colata di cemento in una città che, proprio come Milano, cresce in verticale, mentre scarseggiano le case accessibili, tra micro-appartamenti da dieci metri quadri e studentati privati da 1.000 euro al mese. Un’inchiesta giornalistica che mostra, spiegano dalla redazione di “FarWest”, come la “speculazione edilizia e la crisi abitativa si intrecciano, lasciando indietro proprio chi la città dovrebbe accogliere, gli studenti”.

L’inchiesta della Procura bolognese, coordinata dalla pm Anna Sessa, era partita nel dicembre scorso dopo l’esposto presentato dai comitati ai carabinieri in cui si sollevavano dubbi su 13 interventi urbanistici portati avanti dall’amministrazione “realizzati senza il Piano Particolareggiato”. Di recente, poi, il fascicolo si è allargato perché è in arrivo un nuovo esposto su altri cinque ‘nuovi’ palazzoni da costruire in vari punti della città: il comparto ex scuole Ferrari in via Toscana, via Scandellara (palazzi residenziali alti fino a 12 piani al posto della campagna), il comparto ex Tre Stelle tra via Rimesse e via Cavalier, via Renato Fava (edificio di 8 piani al posto di un capannone solo piano terra), comparto Ex Mercatone Uno di via Stalingrado.