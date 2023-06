Economia circolare, tutti i benefici Un nuovo modello di business

Un momento di confronto dedicato all’economia circolare e ai cambiamenti indotti nel mondo del lavoro e nella società. È l’evento ‘Circular Economy 4 Impact’, terzo appuntamento della rassegna BIG Impact Days Collection promossa dalla Fondazione in collaborazione con Intesa Sanpaolo e l’associazione no profit TechGarage, che si terrà giovedì 22 giugno, dalle ore 15 alle 17, negli spazi di BIGBO – Boost Innovation Garage (via della Ferriera 4).

Un’occasione, questa, per sviscerare il macro-tema dell’economia circolare e ai numerosi benefici che può apportare alle pmi, a partire dalla capacità di riduzione dei costi e quindi di generare risparmi che possono essere reinvestiti in altre attività. Adottare un modello di economia circolare può infatti migliorare la reputazione dell’azienda: il recupero degli scarti, ad esempio, può rappresentare una fonte di materie prime alternative e sostenibili, consentendo alle pmi di diversificare la propria offerta e di creare nuove opportunità di business.

Ad aprire i lavori saranno le relazioni di Daniele Accardi (Responsabile Circular Economy Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center) e di Filippo Forni (Head of Innovation and Sustainability, Confindustria Emilia), mentre a seguire ci sarà un panel sui benefici dell’economia circolare, moderato da Loris Lattuada (Innovation Analyst, Intesa Sanpaolo Innovation Center).

I riflettori si accenderanno anche su alcune case history di successo, alla presenza di Marco Battaglia (CEO e co-founder Sfridoo) Stefano Richaud (CEO Ecoplasteam) ed Emanuele Bertoli (Founder e CEO BerBrand). In chiusura la Networking Night, la serata esclusiva di BIGBO per conoscere i protagonisti del mondo dell’innovazione di Bologna ed entrare in contatto con investitori, venture incubator, investment manager, portfolio manager e startup. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi sul sito Eventbrite.

Giorgia De Cupertinis