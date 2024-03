Economia, da Bologna verso il mondo: "Siamo al fianco delle imprese"

"Abbiamo un forte radicamento territoriale, ma con lo sguardo aperto verso il mondo". Elena Goitini, amministratore delegato di Bnl e responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia, apre così il road show del gruppo bancario, che porta in giro per l’Italia i temi dell’innovazione e dell’economia. A Palazzo Pepoli, la prima tavola rotonda con il mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale, per parlare delle sfide del futuro. Futuro che sta nelle mani delle nostre imprese, accompagnate da Bnl, che "sta attivamente al fianco delle imprese, per connettere il territorio con il futuro – aggiunge Goitini –. Futuro che come Bnl Bnp Paribas vediamo complesso, ma con tante opportunità. Il sistema imprenditoriale della regione è pronto a coglierle, ma bisogna scegliere i compagni di viaggio giusti". Come Crif "che si è sviluppata moltissimo nel mondo, ma centralizziamo il nostro sviluppo in Emilia-Romagna per i laboratori tecnologici – spiega Silvia Ghielmetti, direttrice generale di Crif spa –, e perché abbiamo competenze che ci consentono di trasformare la tecnologia in business. Stare in un territorio che facilita l’innovazione è essenziale". Il percorso va nella direzione dell’innovazione, che "si lega alle risorse umane – sostiene Marco Checchi, amministratore delegato fi Pelliconi & C. Spa –. Innovazione è soprattutto formazione, e avere il Tecnopolo ci permetterà di fare un ulteriore passo avanti". Al panel, anche il professore Franco Mosconi, l’assessore Vincenzo Colla in videocollegamento e il presidente Bonaccini, che ha presentato i dati export del 2023: 85 miliardi di euro. "Merito di imprese straordinarie che riescono a garantire qualità in ciò che si esporta – commenta Bonaccini –. Dobbiamo sostenere questo export, a partire dalla messa a disposizione di fondi europei, interventi per la ricerca e l’innovazione e internazionalizzazione".

Mariateresa Mastromarino