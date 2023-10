Economia e legalità. Banca d’Italia in campo per educare alla finanza

Due giorni per "raccontare la banca centrale e per promuovere la cultura finanziaria", coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni. Il direttore della Banca d’Italia di Bologna, Pietro Raffa, spiega il progetto ’In viaggio con la Banca d’Italia’, che oggi e domani proporrà eventi e tavole rotonde sotto le Due Torri, concentrati sull’importanza "della legalità in economia", affrontando i temi più caldi che incidono sui nostri tessuti e contesti socioeconomici. Una vera e popria full immersion nel complesso mondo dell’economia nazionale e locale, che si pone l’obiettivo di donare una guida all’educazione finanziaria.

Dalle 9 alle 16, la Banca apre oggi le sue porte per la prima giornata di convegni, con un ’Open Day’, che include visite guidate che vanno alla scoperta della filiale bolognese, l’ottocentesco palazzo Cipolla, caratterizzato dagli artistici portici affrescati patrimonio Unesco e, in più, sono previsti anche "laboratori di educazione finanziaria per ragazzi e adulti – illustra il direttore –. Nella stessa giornata, viene presentata un’innovativa iniziativa di educazione finanziaria rivolta ad adulti vulnerabili".

Sempre al fine di contrastare la criminalità economica, in Prefettura, dalle 15 alle 16.30, si parla di prevenzione e di contrasto al riciclaggio, con focus sulla pubblica amministrazione, con la presenza del direttore Raffa, la viceprefetta Anna Pavone, il dirigente della Regione, Roberto Tommasi, e Walter Negrini e Roberto Lo Santo, del servizio operazioni sospette Uif. Domani, dalle 10 alle 12, l’Oratorio di San Filippo Neri ospiterà ’Non siamo soli: la Banca d’Italia per la tutela della legalità’, con Raffa, Lepore e il presidente regionale Bonaccini. Con loro, tra i tanti, anche Don Luigi Ciotti di Libera, gli assessori Paolo Calvano e Luisa Guidone, e il procuratore Giuseppe Amato. Dalle 15 alle 16.30, a Palazzo Malvezzi c’è ’La Banca d’Italia per la tutela della clientela bancaria e finanziaria’, con il professore Francesco Vella e i professionisti di Banca d’Italia Cristina Giorgiantonio e Cristiana Nicoletta Murgiano. Al loro fianco, anche Cristian Berselli, presidente regionale Abi, Marcello Marinari, presidente del collegio arbitro bancario finanziario, e Bruno Barbieri, presidente regionale Codacons.

"Le istituzioni sono al fianco dei cittadini per promuovere la legalità, tutelare la clientela e contrastare la criminalità economica – conclude Raffa –. Abbiamo voluto preservare loro e le imprese dal rischio di non intercettare fenomeni anche subdoli di illegalità, esigenza avvertita in questo momento storico, caratterizzato da rilevanti finanziamenti pubblici all’economia riconducibili alla gestione e utilizzo dei Pnrr con il rischio di utilizzo distorto di fondi pubblici".