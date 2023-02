Economia, impresa e diritto penale: i rapporti che li legano

Il centro San Domenico, in una sala gremita di giuristi, commercialisti, studenti universitari, e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia, ha ospitato una giornata di studi sui rapporti tra economia, impresa e diritto penale organizzato dall’Associazione ’Diritto penale, economia, impresa’, fondata dai penalisti bolognesi Stefano Bruno e Gino Bottiglioni. Nomi di spicco in rappresentanza della Magistratura, dell’Accademia, dell’Avvocatura, dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono intervenuti per affrontare le tematiche più significative del diritto penale e sanzionatorio che ruota attorno al modo dell’economia e dall’impresa.

Il direttore del Centro San Domenico, il padre domenicano Giovanni Bertuzzi, ha fatto gli onorari di casa illustrando brevemente la storia sacra e culturale dei luoghi che hanno ospitato l’evento. La sessione sulla responsabilità delle persone giuridiche è stata presieduta dal presidente emerito della Corte costituzionale (Giorgio Lattanzi); Luigi Stortoni ha presieduto quella sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale del diritto penale tributario; il procuratore aggiunto (Caleca) quella su ambiente e diritto penale e Stefano Canestrari la sessione della tutela penale nei luoghi di lavoro.

Intervenuti numerosi accademici. L’avvocato Stefano Bruno (foto), a margine dell’evento, ha espresso grande soddisfazione. Bruno insieme ad Andrea Montanari e Federico Consulich ha presentato una relazione sui mutamenti nel diritto penale tributario degli ultimi 20 anni e sui rapporti tra il procedimento amministrativo tributario e il processo penale. Un lungo applauso per l’intervento iniziale del direttore di Dpei, Luigi Foffani, che ha dato il via ai lavori. Non potevano mancare, data la rilevanza dell’evento, i saluti in rappresentanza degli Ordini professionali portati dal neo presidente dell’Ordine degli avvocati di Bologna, Flavio Peccenini, e dal consigliere Giovanni Rocco Di Torre Padula, per l’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili.