Economia sociale al centro. Sindaci e manager sul palco

Uno spazio condiviso e di dialogo per immaginare un nuovo modo di fare economia, più vicino alle persone e ai territori. San Lazzaro si trasforma nella capitale dell’Economia Sociale con il Festival in programma sabato 13 e domenica 14 settembre organizzato dall’amministrazione comunale. Due giorni di tavole rotonde, dibattiti e incontri per sviluppare il tema dell’economia sociale: un modello che vuole mettere al centro le persone e non i profitti e che si basa sulla collaborazione e su metodi democratici in grado di elaborare, proporre e realizzare nuove idee in grado di rispondere alla tante sfide del presente. Personalità del mondo delle istituzioni, di quello imprenditoriale, dell’associazionismo nelle sue varie forme, si incontreranno per parlare e immaginare insieme un futuro che sia sempre più sostenibile, inclusivo e comunitario.

"Quello di provare a pensare a un nuovo modo di fare economia non è un’utopia ma un paradigma diverso che è già profondamente radicato nei nostri territori grazie alla rete di cooperative, associazioni, fondazioni e altri soggetti che producono beni e servizi secondo principi di solidarietà, partecipazione democratica e reinvestimento degli utili a beneficio generale e collettivo – spiega la sindaca Marilena Pillati –. In questo senso San Lazzaro è un esempio virtuoso visto che il nostro territorio è già attraversato da tante esperienze consolidate e altre più giovani che anche grazie a questo Festival vogliamo valorizzare, mettere in rete e contribuire a fare crescere". Teatro principale dei due giorni del Festival dell’Economia Sociale sarà il centro sociale Malpensa di via Jussi 33 dove si svolgeranno tutti gli incontri dell’iniziativa. Dopo l’inaugurazione di sabato 13 settembre alle 15 con gli interventi della sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, del vice presidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo Economico e all’Economia Sociale, Vincenzo Colla, e del sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, spazio all’incontro ’L’Economia sociale: equità, sostenibilità, innovazione sociale’ con la relazione di Paolo Venturi, direttore di Aiccon Research Center, mentre dalle 16.15 alle 18 una tavola rotonda su ’Economia sociale di prossimità’ in cui si racconteranno le esperienze del territorio di San Lazzaro. Domenica 14 settembre alle 10.45 l’appuntamento ’Alleanze per l’Economia sociale’ in cui partendo dal Piano metropolitano dell’Economia sociale di Bologna, si cercherà di individuare nuovi percorsi per creare un modello che generi un impatto sistemico e duraturo. Alle 15.30 ’Partecipazione e le cooperative di comunità contro l’isolamento sociale’ dove si parlerà del ruolo delle cooperative di comunità come strumenti di innovazione sociale che nascono dal basso, in risposta ai bisogni collettivi. Alle 17 la tavola rotonda su ’Il welfare culturale per lo sviluppo sociale’.

Zoe Pederzini