Eda Fantoni festeggia 100 anni

Doppia festa a Sasso Marconi, per il traguardo centenario ed ultracentenario superato da due residenti nella cittadina di Marconi. Un fine settimane di serenità per le rispettive famiglie che hanno visto le loro congiunte superare il traguardo del secolo di vita. La più giovane è la signora Eda Fantoni che ha spento le cento candeline sulla torta di compleanno entrando così a far parte della schiera dei centenari.

Residente a Borgonuovo, la signora Eda è stata festeggiata al Centro sociale di via Cartiera dove insieme ai volontari della casa sono intervenuti i parenti e anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Sasso Marconi, Luciano Russo, che ha consegnato alla neo-centenaria un mazzo di fiori con gli auguri di tutta l’amministrazione.

Facendo i complimenti alla famiglia e alle persone che hanno condiviso con lei l’ultimo tratto di vita per la cura che hanno dedicato ad Eda che si è presentata all’appuntamento in buona salute. Tutt’intorno a lei un clima di festa con omaggi floreali ed una torta alla frutta suddivisa nelle tre parti corrispondenti alle cifre che compongono la sua invidiabile età.