Edicola Aldini nel mirino dei ladri

Non c’è pace neppure per le edicole, sempre più spesso nel mirino non solo di andali, ma anche di ladri e balordi. "Io non so proprio cosa possano pensare di trovare dentro un’edicola: non credo che siano interessati a leggere", dice con una punta di amara ironia la titolare dell’attività, Francesca Vannucci (foto), che ieri mattina, quando è andata ad aprire all’alba, ha trovato la ‘sorpresa’. Il tentato furto è stato messo a segno all’edicola Aldini, di via di Corticella: "Il ladro ha forzato la porta per entrare – dice ancora Vannucci –, ma non c’è riuscito. Non so se sia stato disturbato, ma se n’è andato senza rubare nulla".

L’edicola non ha un sistema di allarme, né telecamere che possano aver ripreso l’ignoto (o gli ignoti) in azione: "Ma qui dietro ci sono le Aldini, non so se hanno un impianto di sorveglianza". Vannucci, malgrado il danno, ieri mattina era già al lavoro, mentre il fabbro sistemava la porta danneggiata: "Solo per il pronto intervento – dice ancora l’edicolante – se ne sono andati 850 euro". Non è la prima volta che l’edicola finisce nel mirino di ladri e balordi: "Io non so cosa pensino di poter trovare qui. Non vendo ‘Gratta&Vinci’, non so se queste persone siano interessate ai biglietti dell’autobus... ma fanno tanti danni per rubare nulla, visto che ovviamente non tengfo neppure incasso o fondocassa qui". L’edicolante ieri non aveva ancora chiamato le forze dell’ordine: "Andrò a fare denuncia più tardi, intanto mi sono dovuta attrezzare per far sistemare nel minor tempo possibile la porta", dice.

n. t.