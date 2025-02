Edicola Lino’s, faro su via del Pratello: ecco la mostra ‘Scartavetro’

L’edicola Lino’s continua a tenere vivo il fermento in via del Pratello 68a, con una declinazione votata all’arte, alla musica e alla cultura. E così sabato scorso, in occasione di ART CITY, ha inaugurato il progetto Scartavetro a cura di Francesca Bellucci, che mette in dialogo le opere dei bolognesi Mirko Donati e Andrea Melò. Donati si definisce "un artista nomade", appassionato di viaggi e "avido di vita", che ama trasformare tutto ciò che incontra partendo dai materiali più svariati, in particolare il ferro. Tra mostre e performance (anche a Berlino e a L’Isola Nel Kantiere sotto le Torri) ha lavorato anche come macchinista e scenografo al Comunale. Melò è architetto, scenografo e scultore e spazia tra eventi e set cinematografici: anche lui esplora le mille sfaccettature della materia, dai metalli all’argilla, dal vetro soffiato al legno, integrando tecniche tradizionali, trasformazioni digitali e stampe 3D.

La mostra esplora la fusione degli elementi, declinata attraverso approcci diversi: Donati costruisce partendo dall’assemblaggio, modellando il metallo e trasformandolo in figure dinamiche e vibranti. Melò parte invece dal calco e dal fuoco, piegando la materia a una visione eterea e cristallizzata, in cui il tempo si ferma. Un progetto che invita lo spettatore a immergersi in un’esperienza sensoriale e riflessiva.

Non solo il duo Donati & Melò, però, perché il clou sarà sabato per Art City White Night (dalle 18.30 alle 22.00), quando Scartavetro si animerà con la selezione musicale di Suz – Susanna La Polla De Giovanni –, cantante, autrice e compositrice bolognese. La mostra, invece, resterà a disposizione di curiosi e visitatori fino al 23 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’edicola si conferma così un presidio nel cuore di una delle vie più vivaci della città, dopo che le nuove titolari Viola e Lara l’hanno rilevata dando continuità all’impegno che lo storico titolare Lino Neri ha espresso per tutta la vita verso la comunità. Rinnovando e dando un tocco artistico a quello che rimane un faro sulla città.

Francesco Moroni