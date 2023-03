Edicole nel mirino dei delinquenti Spariti pure i biglietti del bus

Edicola razziata dai ladri nella notte tra lunedì e martedì in via Emilia Ponente, angolo via Speranza. A raccontare quanto accaduto è il titolare dell’esercizio commerciale in Santa Viola, Patrizio Gandolfi: "Sono arrivato in edicola – dice – intorno alle 5 come ogni mattina, ma fin da subito ho capito che c’era qualcosa che non andava: la serranda del negozio era alzata per metà. Una volta entrato, ho visto che la cassa era sparita e, insieme a quella, anche tutti i biglietti dell’autobus". I ladri, secondo le stime di Gandolfi, hanno portato via circa mille euro di fondo cassa e tra i 1.000 e i 1.500 euro di biglietti dell’autobus. "Parlando con le persone della zona – continua – ho scoperto che la stessa sera avevano provato a entrare anche in un bar e in un ristorante lungo la via. È la prima volta che subisco un furto, in tutti questi anni non mi era mai capitato".

Danneggiamenti all’edicola di via Marco Emilio Lepido a Borgo Panigale, dove il titolare Franco Montorro racconta di "atti vandalici ripetuti" per un totale di quattro episodi tra febbraio e marzo. "In un caso hanno scassinato la porta e buttato tutto all’aria. In un altro, hanno rotto la vetrina. Gli ultimi danni li ho subiti nella notte tra sabato e domenica scorsi e quella tra lunedì e martedì".

c. c.