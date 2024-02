Edilizia, al via la digitalizzazione di 75mila pratiche

Qualche disagio ed un allungamento temporaneo dei tempi di evasione delle domande di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie a Casalecchio dove dall’inizio del mese è iniziata la procedura di digitalizzazione di tutto l’archivio delle oltre 75mila pratiche cartacee relative alle procedure edilizie. Un passaggio che secondo l’amministrazione comunale comporterà vantaggi per gli utenti che una volta terminata la scansione delle carte non dovranno più recarsi fisicamente allo sportello del Comune per visionare gli atti cartacei, perché sarà possibile scaricare la copia digitale delle pratiche richieste. Ciò permetterà una maggiore efficienza nella ricerca e gestione delle pratiche, ma anche una riduzione dei tempi di attesa, degli spostamenti dell’utenza e del consumo di carta.

La digitalizzazione dell’archivio è anche un passo avanti verso una pubblica amministrazione sempre più eco-sostenibile:oltre ad un calo degli spostamenti fisici dei tecnici anche il consumo di carta sarà notevolmente ridotto, così come i costi per la stampa degli atti. In prospettiva una volta concluso il lavoro si ridurranno anche i tempi di attesa, dal momento che gli uffici preposti oggi ricevono fino a 134 richieste di accesso agli atti al mese con la movimentazione di oltre 380 pratiche nello stesso periodo.

Nel frattempo, si legge nella nota del Comune, per facilitare il processo di digitalizzazione, sono previste modifiche alle modalità e tempi di evasione delle richieste di accesso agli atti. Non è più possibile l’invio di pratiche cartacee al service esterno per la riproduzione digitale. Poi fino al 30 giugno 2024 il termine per la conclusione del procedimento di istanze di accesso agli atti in materia di edilizia privata viene portato a 60 giorni. Non è più possibile inoltre la consultazione diretta delle pratiche edilizie.