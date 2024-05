Edilizia green e benessere nel Piano urbanistico

Quattro mesi di tempo per studiare e per presentare osservazioni al piano urbanistico generale che riguarda i cinque comuni riuniti nell’Unione Reno Lavino Samoggia. Uno sguardo sul futuro strutturale dei territori di Casalecchio, Zola, Sasso Marconi, Monte San Pietro e Valsamoggia concentrati nel documento assunto dalle relative giunte e pubblicato sul sito dell’Unione, sui singoli siti comunali e sul bollettino ufficiale della Regione. Cittadini, imprese, enti e soggetti interessati hanno tempo fino al 5 settembre per intervenire nell’iter amministrativo in questa fase di deposito e di raccolta delle osservazioni al piano. Nelle settimane scorse in ogni Comune il documento è stato presentato nel corso di assemblee pubbliche nel corso delle quali, si legge nel comunicato ufficiale, si sono ribaditi gli obiettivi principali di "elevare la qualità ecologica del territorio e la resilienza ai cambiamenti climatici. Curare il paesaggio come elemento identitario. Sostenere la socialità e l’aggregazione delle comunità locali. Sviluppare l’attrattività e la competitività del territorio". Richiamati anche gli obiettivi di contenere il consumo del suolo, favorire la rigenerazione urbana dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia oltre che a "tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità e di habitat naturali".

Obiettivi ribaditi ed oggetto del dibattito in corso nelle campagne elettorali che porteranno alle elezioni amministrative e il rinnovo delle cariche di sindaci e consigli comunali di tutti cinque i comuni. L’istruttoria del Pug pubblicato, spiegano gli amministratori coinvolti, tiene conto del percorso partecipato svolto nei due cicli di laboratori aperti ai cittadini che si sono svolti lo scorso anno in tutti i territori dell’Unione. Ai quali si sono aggiunti i 10 incontri con la partecipazione complessiva di quasi 400 persone, tra cittadini, portatori di interesse e rappresentanti di varie realtà attive. "Questi appuntamenti hanno avuto lo scopo di ascoltare bisogni, indicazioni e proposte di chi realmente abita, conosce e frequenta questi territori-si legge nel comunicato finale- E’ stato anche diffuso un questionario online che ha ottenuto 858 compilazioni, grazie alle quali è emersa un’ampia fotografia sui bisogni e le risorse del territorio per il quale si propone un futuro di sviluppo sostenibile".

