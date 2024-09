Edmea Galuppi spegne 103 candeline. Il figlio: "È curiosa, legge i giornali e guarda la tv"

Un compleanno d’eccezione quello festeggiato nella Bassa di San Venanzio di Galliera dove la cittadina Edmea Galuppi ha spento ben 103 candeline. Oltre un secolo di vita pieno di esperienze e valori. Nata e vissuta a Galliera, Edmea ha sempre lavorato in campagna e dedicato la vita alla sua splendida famiglia. A raccontare qualcosa in più è stato il figlio Renzo Guernelli: "Mia madre è sempre stata una lavoratrice nei campi, fino a che il fisico ha retto e ha potuto. Di hobby, quindi, ne ha avuti ben pochi. Il lavoro nei campi, però, lo ha sempre svolto con estrema passione, ce lo ha sempre raccontato, e non le è mai costato fatica. Ha sempre vissuto a Galliera. Otto anni fa, cadendo, purtroppo si è rotta un femore e questo l’ha costretta in casa, o a letto o sulla carrozzina. Ma è felice: vive con una badante fidata che la adora e la coccola come una bambina. Perde un pò la memoria, ma la vista funziona benissimo. Legge ancora il giornale e guarda la tv con attenzione. Quando c’è il telegiornale ci tiene a passare al setaccio anche tutti i titoli che passano in fondo allo schermo. Io vivo vicino a lei e siamo spesso insieme".

A festeggiare insieme a lei e ai familiari questo importante traguardo, anche il sindaco Stefano Zanni e il vicesindaco Umberto Sabattini che si sono recati a casa sua per porgere alla signora gli auguri di tutta la comunità di Galliera e consegnarle una pergamena da parte dell’amministrazione Comunale, con queste parole: "L’amministrazione esprime auguri sinceri per questi 103 anni di vita, di storia, di esperienza e ricordi. È stata una vera emozione partecipare a questa giornata di festa – ha sottolineato il sindaco Zanni –. Raggiungere i 103 anni di età significa aver percorso un lungo cammino e rappresenta un traguardo straordinario che merita di essere celebrato da tutta la comunità".

z.p.