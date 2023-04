Edoardo Franco, ‘Daje’ in cucina con Masterchef

È stato uno dei concorrenti più carismatici, facendosi notare per l’estro in cucina ma anche per lo spirito di gruppo e il look originale: tanto che, fresco vincitore, il giudice Bruno Barbieri gli ha tagliato i capelli in piazza Duomo ("un’esperienza paradossale, c’era tantissima gente a urlare il mio nome"). Lui è Edoardo Franco, di Varese, vincitore della dodicesima edizione di Masterchef, che oggi presenta all’Ambasciatori (alle 18) il libro Daje! La mia cucina senza confini (Baldini+Castoldi). Fra le pagine di ricette – giochi di colore e di parole nei nomi dei piatti – si sfoglia un mini-atlante e la vita di un ragazzo che ha vissuto in molti paesi, fra cui la Germania, facendo tanti lavori. L’ultimo, quello da rider che, scrive, "mi ha dato un senso di orgoglio e dignità che non avevo mai provato". Fino al talent e alla rivincita personale.

Edoardo, la sua cucina è influenzata dai viaggi all’estero. Ma c’è un ricordo più antico?

"Quando guardavo mia nonna cucinare la torta di scarole, con acciughe e olive. Poi la passione è venuta mangiando, vivendo da solo e iniziando a cucinare per me, la mia ex ragazza e, negli ultimi anni, per i genitori".

Cosa l’ha spinta a iscriveri al programma?

"È avvenuto in modo cusuale, avevo delle ferie e un altro mio amico provava. Sono sempre stato molto ottimista, per quanto entrare non fosse certo una cosa scontata. Stavo bene nella Masterclass, era un ambiente positivo, me la sono goduta. Il momento più emozionante? Quando ho sbagliato il dolce in finale e mi sono commosso".

E adesso?

"Sto facendo cene private, show cooking, eventi, programmi. Tutte cose che mi piacciono, cerco di farle bene e vivo alla giornata".

Perché i programmi di cucina sono ancora così seguiti?

"A me piace cucinare perché mi distrae, stacco la spina e mi fa stare bene. Masterchef ha un suo spessore culturale e chi lo guarda da casa si identifica con queste persone che fino a quel momento non erano nessuno".

Letizia Gamberini