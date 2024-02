Edoardo Leo racconta una storia

Questa sera alle 21 Edoardo Leo – sul palco nei giorni scorsi anche sul palco dell’Ariston a Sanremo –, fa tappa all’EuropAuditorium con lo spettacolo Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche). Si tratta di un reading-spettacolo, con le musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista ha raccolto dall’inizio della sua carriera a oggi. È uno show che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per ricordare che, in fondo, le due non sono poi così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e di Leo.