Educare i proprietari prima dei cani

Prima dei cani andrebbero educati certi proprietari. Ci sono animali molto aggressivi che devono essere gestiti con estrema attenzione e con regole e abitudini non richieste per altre razze. Portare in giro, o tenere in libertà in mezzo alle persone, un rottweiler non è come avere al guinzaglio un setter. Mi rendo conto che sia più facile a dirsi che a farsi, ma a chi è proprietario di esemplari particolarmente pericolosi, di cui esiste un elenco non ufficiale, andrebbe imposto almeno un corso di formazione. Non risolverebbe tutti i problemi di chi è disattento alle precauzioni, ma fornirebbe almeno un aiuto di base. Una lista ufficiale di razze pericolose fu compilata nel 2007 dall’allora ministro Livia Turco, ma poi cancellata nel 2009 per la pressione degli esperti che considerano l’elenco privo di fondamento scientifico. In ogni caso vige l’obbligo, per i proprietari dei cani a elevato rischio di aggressività, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni contro terzi. La legge comunque prevede che ogni cane sia iscritto all’anagrafe degli animali d’affezione e il proprietario è responsabile civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone o altri animali provocate dal proprio esemplare. Nei luoghi pubblici inoltre il cane va condotto al guinzaglio ed avere la museruola. Quanti lo fanno? Una minoranza.

