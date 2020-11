Bologna, 12 novembre 2020 - Minghetti primo classico; Galvani primo scientifico. I due ‘acerrimi’ liceali, ormai, hanno imboccato strade separate. A decretare il podio, classico-scientifico, è Eduscopio, lo strumento, messo a punto dalla Fondazione Agnelli, che consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa nell’area dove vive, sulla base di come queste preparano all’università o al mondo del lavoro. Nessuna grossa novità tra i licei, ce ne sono invece tra i tecnici e i professionali che portano al lavoro, emerge cliccando sull’ edizione 2020 di www.eduscopio.it che piomba, a novembre, nel mezzo degli open day delle superiori (quest’anno, causa Covid, tutti online) che si preparano alla campagna acquisti 2021-2022. Proponendo ai ragazzi di terza media, alle prese con la famosa domanda ‘Cosa farò da grande?’, la loro offerta formativa. Partendo dal classico, anche quest’anno, il Minghetti è davanti al Galvani che, a sua volta, è primo tra gli scientifici, ma perde una posizione (dal terzo al quarto posto) tra i linguistici.





"I docenti – commenta la preside del Minghetti, Roberta Fantinato –, durante il lockdown, si sono messi molto in gioco fronteggiando l’emergenza e dando molte risposte ai ragazzi". Quanto al valore della cultura classica, "ci aiuta a decifrare meglio l’attualità che è molto complessa". Sul fronte corposo degli scientifici, il Copernico è secondo, mentre l’anno scorso era primo ed è stabile in vetta tra le scienze applicate. "La cultura scientifica – osserva la preside Fernanda Vaccari – e la sua applicazione continuano a essere molto importanti. Il difficile contesto ce lo dimostra. Siamo ben consapevoli delle responsabilità che ha la scuola, specie quella d’eccellenza". Tornando agli scientifici, dopo il Cope, ecco in ordine Fermi, Righi, Keynes, Malpighi, Da Vinci, Mattei, Sabin e Sant’Alberto Magno. Tra le scienze applicate, dietro al Copernico, troviamo Sabin, Fermi e Malpighi, Majorana e Manzoni.

Qualche cambiamento tra i linguistici: primo Da Vinci, seguito da Keynes, Copernico e Galvani, Majorana, Malpighi, Laura Bassi e Boldrini. Nelle scienze umane, in pole il da Vinci, seguito dal Sabin che sale di un gradino, mentre il Mattei scende. Invariato il Laura Bassi. Sulle scienze sociali indirizzo economico il da Vinci e il Sabin, quest’anno, s’invertono. Passando ai tecnici che preparano all’alloro, tra gli economici Mattei e Keynes: uno sale e l’altro scende. Seguono Luxemburg, Salvemini, Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Manfredi Tanari. Tra i tecnologici: Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Belluzzi Fiorvanti e Serpieri. L’istruzione tecnica che avvia al mondo del lavoro registra, tra gli economici, Keynes (+3 posizioni), Pier Crescenzi Pacinotti Sirani (+4), Salvemini, Luxemburg (-1), Mattei (-3) e Manfredi Tanari (da primo a sesto). Tra i tecnologici, Majorana, Belluzzi Fioravanti (+1), Aldini Valeriani (-1), Keynes (+2) e Serpieri. Chiudono gli istituti professionali. Servizi: Malpighi (+2), Manfredi Tanari (-1), Pier Crescenzi Pacinotti Sirani (new entry), Aldrovandi Rubbiani e Beata Vergne di San Luca (stabili). Industria e artigianato: Beata Vergine di San Luca, Aldini Valeriani, Belluzzi Fioravanti, Aldrovandi Rubbiani.

Università Liceo Classico Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 MARCO MINGHETTI Bologna MARCO MINGHETTI Bologna 2 LUIGI GALVANI Bologna LUIGI GALVANI Bologna Liceo SCIENTIFICo Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 LUIGI GALVANI Bologna NICCOLO' COPERNICO Bologna 2 NICCOLO' COPERNICO Bologna LUIGI GALVANI Bologna 3 ENRICO FERMI Bologna ENRICO FERMI Bologna 4 AUGUSTO RIGHI Bologna AUGUSTO RIGHI Bologna 5 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore MALPHIGHI (p) Bologna 6 MALPHIGHI (p) Bologna JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 7 LEONARDO DA VINCI Casalecchio LEONARDO DA VINCI Casalecchio 8 ENRICO MATTEI San Lazzaro ENRICO MATTEI San Lazzaro 9 ALBERT BRUCE SABIN Bologna ALBERT BRUCE SABIN Bologna 10 SANT'ALBERTO MAGNO (p) Bologna BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) Bologna Liceo SCIENZE UMANE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 LEONARDO DA VINCI Casalecchio LEONARDO DA VINCI Casalecchio 2 ALBERT BRUCE SABIN Bologna ENRICO MATTEI San Lazazro 3 ENRICO MATTEI San Lazzaro ALBERT BRUCE SABIN Bologna 4 LAURA BASSI Bologna LAURA BASSI Bologna Liceo linguistico Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 LEONARDO DA VINCI Casalecchio LEONARDO DA VINCI Casalecchio 2 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore NICCOLO' COPERNICO Bologna 3 NICCOLO' COPERNICO Bologna LUIGI GALVANI Bologna 4 LUIGI GALVANI Bologna MALPIGHI (p) Bologna 5 ETTORE MAJORANA Bologna LAURA BASSI Bologna 6 MALPHIGHI (p) Bologna BOLDRINI (p) Castel Maggiore 7 LAURA BASSI Bologna 8 BOLDRINI (p) Bologna

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore ENRICO MATTEI San Lazzaro 2 ENRICO MATTEI San Lazzaro JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 3 ROSA LUXEMBURG Bologna ROSA LUXEMBURG Bologna 4 GAETANO SALVEMINI Casalecchio GAETANO SALVEMINI Casalecchio 5 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna TANARI (IS MANFREDI - TANARI) Bologna 6 TANARI (IS MANFREDI - TANARI) Bologna CRESCENZI - PACINOTTI Bologna istituto tecnico tecnologico Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 2 BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna 3 ARRIGO SERPIERI Bologna ARRIGO SERPIERI Bologna Liceo ARTISTICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 FRANCESCO ARCANGELI Bologna FRANCESCO ARCANGELI Bologna

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 NICCOLO' COPERNICO Bologna NICCOLO' COPERNICO Bologna 2 ALBERT BRUCE SABIN Bologna ALBERT BRUCE SABIN Bologna 3 ENRICO FERMI Bologna MALPIGHI (p) Bologna 4 MALPIGHI (p) Bologna ENRICO FERMI Bologna 5 ETTORE MAJORANA Bologna ETTORE MAJORANA Bologna 6 ALESSANDRO MANZONI (p) Bologna ALESSANDRO MANZONI (p) Bologna LICEO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 LEONARDO DA VINCI Casalecchio di Reno ALBERT BRUCE SABIN Bologna 2 ALBERT BRUCE SABIN Bologna LEONARDO DA VINCI Casalecchio di Reno 3 ENRICO MATTEI San Lazzaro di Savena ENRICO MATTEI San Lazzaro di Savena 4 LAURA BASSI Bologna LAURA BASSI Bologna

Indice di occupazione dei diplomati Istituti Tecnici Economici Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 82 TANARI (IS. MANFREDI - TANARI) Bologna 67 2 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 76 ENRICO MATTEI San Lazzaro 66 3 GAETANO SALVEMINI Casalecchio di Reno 68 GAETANO SALVEMINI Casalecchio di Reno 66 4 ROSA LUXEMBURG Bologna 63 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 65 5 ENRICO MATTEI San Lazzaro 63 ROSA LUXEMBURG Bologna 64 6 TANARI (IS MANFREDI - TANARI) Bologna 60 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 64 Istituti Tecnici TECNOLOGICI Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 ETTORE MAJORANA San Lazzaro 89 ETTORE MAJORANA San Lazzaro 87 2 BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna 79 ALDINI VALERIANI - SIRANI Bologna 75 3 ALDINI VALERIANI - SIRANI Bologna 76 BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna 74 4 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 67 ALESSANDRO MANZONI Bologna 65 5 ARRIGO SERPIERI Bologna 62 ARRIGO SERPIERI Bologna 59 6 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 40 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 55 7 BEATA VERGINE SAN LUCA (p) Bologna 44 8 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 40 Istituti PROFESSIONALI SERVIZI Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 MARCELLO MALPIGHI Bologna 63 MANFREDI (IS MANFREDI - TANARI) Bologna 62 2 MANFREDI (IS. TANARI - MANFREDI) Bologna 59 ALDINI VALERIANI - SIRANI Bologna 58 3 CRESCENZI - PACINOTTI Bologna 59 MARCELLO MALPIGHI Bologna 54 4 ALDROVANDI - RUBBIANI Bologna 57 ALDROVANDI - RUBBIANI Bologna 54 5 BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) Bologna 49 BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) Bologna 46 6 Bologna 40 JOHN MAYNARD KEYNES Castel Maggiore 55 Istituti PROFESSIONALI INDUSTRIA E ARTIGIANATO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) Bologna 87 BEATA VERGINE DI SAN LUCA (p) Bologna 85 2 ALDINI VALERIANI - SIRANI Bologna 81 ALDINI VALERIANI - SIRANI Bologna 81 3 BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna 66 BELLUZZI - FIORAVANTI Bologna 67 4 ALDROVANDI - RUBBIANI Bologna 57 ALDROVANDI - RUBBIANI Bologna 50