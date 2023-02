Efesto: "Concerti in casa e stand up comedy"

Metti un sera in un appartamento in un palazzo storico in Via Castiglione. Un salotto accogliente, atmosfera da festa tra amici, un gruppo che si esibisce dal vivo in una dimensione intima. E non importa se si tratta di una band sconosciuta, l’attenzione e l’interesse del pubblico è comunque molto forte. Sono gli house concert di Efesto, spazio ‘privato’ nel centro della città che offre una serrata programmazione di concerti per un gruppo ristretto e selezionato di ospiti. Una rara occasione per ascoltare artisti che ancora sperimentano differenti linguaggi sonori. Matteo Paragona e Lorenzo Massa sono gli ideatori di questo formato di successo. Massa, a chi è venuta l’idea dei concerti in casa?

"Efesto è stata la naturale evoluzione della passione, che Matteo e io condividiamo da molti anni, per la musica dal vivo. Matteo aveva una grande casa di famiglia non utilizzata in via Castiglione e nel salone invitavamo i nostri amici musicisti a esibirsi. Tutto è iniziato in maniera informale, poi, come sempre succede, c’è stato un passa parola, erano in molti a sapere che in quella abitazione era possibile ascoltare bella musica. Così, dal 2016, abbiamo deciso di aprire la sala a un gruppo necessariamente ristretto di persone e di fare una programmazione".

Ed è stato un successo.

"Sì, al punto che non era più possibile continuare senza organizzare la struttura, se volevamo dare continuità. Così siamo diventati Circolo Arci e adesso offriamo due house concert a settimana".

Quali sono le modalità di accesso?

"Rimaniamo una casa, un luogo privato, per cui per partecipare ai nostri concerti, è necessario prenotare compilando la scheda che c’è sul nostro sito, www.efestohouse.it e attendere la conferma. Il nostro salotto ha uno spazio limitato e vogliamo continuare a essere un posto dove chi arriva non è un semplice spettatore, ma si sente parte di una comunità".

Due concerti ogni settimana è una programmazione impegnativa.

"Ed è solo l’inizio. Abbiamo avuto una risposta entusiastica alle nostre proposte. Gli artisti che scegliamo provengono dalla scena della ricerca, dal rock all’elettronica, arrivano sia dall’Italia che dall’estero, e in buona parte sono davvero poco noti. La gente affolla Efesto perché è diventato una sorta di fabbrica di buona musica. Così abbiamo deciso, da febbraio, di ampliare i giorni di apertura e ci saremo dal mercoledì alla domenica, non solo con concerti, ma anche tornando a una nostra passione, la stand up comedy".

A proposito, è vero che dai vostri appuntamenti sono passati nomi diventati celebri?

"Nelle nostre serate, agli esordi, abbiamo avuto Valerio Lundini, Lo Sgargabonzi e Stefano Rapone. Per il rock, sono passati anche grandi nomi come Jeoff Farina degli americani Karate e Ben Hottewell degli inglesi Gomez. Un concerto che siamo molto felici di ospitare è quello, stasera, dei Tengger. È una fam

iglia sudcoreana, madre, padre e figlio di dieci anni, che gira il mondo suonando sintetizzatori e strumenti giocattolo".

Pierfrancesco Pacoda