Effetti collaterali del vaccino anti-Covid? Non c’è il rischio di artrite, lo conferma studio del Rizzoli

Bologna, 10 ottobre 2025 – Il vaccino anti-Covid non aumenta il rischio di sviluppare artrite infiammatoria. A confermarlo è uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Seminars in Arthritis and Rheumatism, firmato dal gruppo di Reumatologia del Rizzoli di Bologna. La ricerca fornisce dati rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini contro il coronavirus, fugando i timori legati alla possibile insorgenza di malattie autoimmuni o infiammatorie delle articolazioni, come l’artrite reumatoide o quella psoriasica.

L’origine del subbio

Le preoccupazioni in tal senso erano nate fin dall’introduzione dei vaccini anti-Covid, sviluppati in tempi record e basati su una tecnologia innovativa, quella dell’Rna messaggero. In molti, anche nel mondo scientifico, si erano chiesti se questi farmaci potessero, in casi rari, innescare reazioni del sistema immunitario anomale e potenzialmente dannose.

Raffreddore, febbre e stanchezza: il fastidioso mix di influenza e Covid-19

Cosa dice lo studio del Rizzoli

Lo studio del Rizzoli, condotto in collaborazione con il gruppo di Statistica Medica dell’Università di Milano-Bicocca, ha voluto rispondere proprio a questa domanda, analizzando in modo sistematico i dati del sistema di farmacovigilanza statunitense Vaers (Vaccine adverse event reporting system). Si tratta di un archivio imponente, che raccoglie milioni di segnalazioni relative a possibili effetti avversi dopo la somministrazione di vaccini.

I ricercatori hanno esaminato oltre 650mila segnalazioni, verificando in particolare se i casi di artrite infiammatoria fossero più frequenti dopo la vaccinazione anti-Covid rispetto ad altri vaccini comunemente somministrati. I risultati sono chiari: su oltre 403 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate, si registrano circa 13,8 casi di artrite infiammatoria per milione di dosi, un dato perfettamente in linea con quello osservato per altri vaccini e con l’incidenza generale della malattia nella popolazione.

Dolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l’intervento con protesi

“I vaccini anti covid sono sicuri”

“I nostri risultati rafforzano la fiducia nei vaccini anti-Covid-19, confermandone il profilo di sicurezza anche rispetto a possibili eventi avversi di interesse reumatologico”, spiega Jacopo Ciaffi, primo autore dello studio. Sulla stessa linea il professor Francesco Ursini, responsabile della Reumatologia e coordinatore del gruppo di ricerca: “Questi dati sono fondamentali per supportare un’informazione oggettiva e basata sull’evidenza scientifica. Grazie a grandi database come il Vaers, possiamo condurre analisi che offrono risposte concrete e rassicuranti ai cittadini e alla comunità medica”.

La pubblicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella valutazione della sicurezza dei vaccini anti-Covid, tema ancora centrale nella medicina post-pandemica. E dal Rizzoli arriva un messaggio chiaro: nessun aumento del rischio di artrite infiammatoria legato ai vaccini, ma piuttosto un’ulteriore conferma del loro buon profilo di sicurezza.