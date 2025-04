"Effetti su mutui, aziende e famiglie"

I dazi annunciati da Trump "preoccupano Conserve Italia per gli effetti indiretti: dal costo del denaro alle turbolenze di mercato". Maurizio Gardini, presidente del gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna), leader in Italia nella trasformazione alimentare (frutta, pomodoro e vegetali) con marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, non ha dubbi: "I dazi non ci mettono in ginocchio ma creeranno incertezza. E l’incertezza è figlia della contrazione dei consumi", dice.

Presidente, quanto sarà l’impatto dei dazi Usa sul vostro Gruppo?

"Siamo esposti con gli Stati Uniti per 6-7 milioni di euro di fatturato, una quota irrilevante rispetto al nostro fatturato totale che è di 1,2 miliardi. Conserve Italia resta presente in 80 Paesi del mondo e per effetto dei dazi si rafforzerà in Sudamerica, Giappone, India, Paesi Arabi, Nord Europa e Paesi Baltici".

Una delle ricadute saranno i prezzi dei beni?

"La signora Maria che vive negli Usa e con i dazi al 20% pagherà la conserva di pomodoro di più, ne consumerà la stessa quantità? I dazi turberanno i mercati e si porteranno dietro una spinta inflattiva. Dazio chiama dazio, come si dice".

Che cosa prevede?

"Un maggior del costo del denaro con ricadute su aziende, mutui, famiglie...".

Pensando a Conserve Italia su quali prodotti teme gli effetti peggiori?

"Essenzialmente sul pomodoro: conserve, pelati, sughi. È il nostro core business negli Usa. Gli States producono 2 volte e mezzo il pomodoro dell’Italia, ma prendono il nostro perché Cirio è un marchio del made in Italy e il nostro prodotto è migliore".

Teme che il made in Italy avrà meno appeal?

"No. Anche perché penso che Trump quando si renderà conto di che cosa significhino i dazi tornerà indietro".

