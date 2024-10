Effetto passante, crolla la puntualità dei treni

L’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini giudica inaffidabile la nuova linea ferroviaria Porretta-Pianoro e per questo ha scritto una lunga lettera a Rete Ferroviaria Italiana chiedendo di risolvere rapidamente tutte quelle questioni che da giugno ad oggi hanno creano una infinità di disagi. "La situazione di questa nuova linea – spiega Corsini – non è degna delle aspettative dei tanti pendolari che vorrebbero utilizzarla quotidianamente e delle risorse che la Regione ha già investito, circa 12 milioni di euro l’anno. Parliamo di un calo della puntualità medio dal 94% all’84% e del 18-20% di corse soppresse, dati certificati dagli utenti".

"Disservizi che hanno causato disagi anche alle scuole, come ci hanno confermato i dirigenti scolastici in un recente incontro che si è tenuto presso la Città Metropolitana di Bologna – sottolinea Corsini –. Per questo ho scritto all’amministratore delegato e direttore generale di Rfi. Abbiamo bisogno di un intervento urgente per riportare la linea a condizioni accettabili". A dirla tutta, le cose stanno in maniera leggermente diversa. Nel caso della Porrettana il progetto della linea passante doveva diventare operativo una volta realizzato il doppio binario fino a Marzabotto. L’opera era già stata richiesta nel 2017 dalla Città Metropolitana, allora guidata da Virginio Merola, poi nel 2022 la Regione aveva stabilito di costruire il secondo binario solo fino a Sasso Marconi per questioni logistiche. Contemporaneamente il progetto della linea passante è andato avanti perché vi era l’esigenza di avere una metropolitana di superficie nel Comune di Bologna che alleggerisse i disagi causati dai cantieri e così è saltato il vincolo del doppio binario. Il risultato era quello previsto e denunciato dalle amministrazioni comunali dell’alta e media valle del Reno, con i sindaci di Alto Reno Terme e Vergato in testa, che sostenevano come il solo binario unico non avrebbe mai retto il nuovo flusso delle corse.

A danno fatto, e pur di non rinunciare al passante, anche il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha incalzato Rfi e il Ministero dei Trasporti per avere il doppio binario. Se tutto andrà per il verso giusto ci vorranno almeno 7 anni. Oggi, per interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rupe, dalle 9.30 alle 16 i treni non circolano da Marzabotto a Sasso Marconi, ma da domani si dovrebbe tornare alla normalità.

Massimo Selleri