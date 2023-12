Efficientamento energetico alle Sassatelli. Al via il secondo stralcio dei lavori

La Giunta comunale di Castel San Pietro ha approvato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità tecnico-economica della seconda parte dell’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria Sassatelli di Castel San Pietro Terme, finanziato con fondi del Pnrr, comunali e regionali. Un intervento da 90.419,80 euro che prevede la sostituzione degli infissi, ormai inadeguati e non in grado di rispettare le normative vigenti, in quanto risalenti per la maggior parte al periodo di costruzione dell’edificio, terminato nel 1983, e per il resto agli ampliamenti eseguiti negli anni ’90.