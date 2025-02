Ehi bro, ma come parli? . I social e l’influenza sulla lingua

Lo slang della generazione Z e della generazione Alpha è nato principalmente su social network come TikTok, Instagram e piattaforme di gaming come Twitch. Si tratta di un linguaggio che attinge perlopiù a sostantivi e verbi inglesi, adattati al contesto del gioco e dei social, con un pizzico di fantasia. Grazie alla massiccia e globale condivisione di meme e post, le nuove parole si diffondono velocemente, e la Generazione Z si dimostra incline ad adottarle.

Tra i termini più noti troviamo parole come ’amio’, contrazione di amore mio; ’bro’ che è l’abbreviazione di brother, e ’boomer’, usato per schernire gli adulti e specialmente quelli che sono soliti lamentarsi delle nuove generazioni. Come tutte le lingue del resto, anche lo slang dei ragazzi è in continuo mutamento e costante aggiornamento. Ad esempio, negli ultimi mesi, è apparso il neologismo ’apayay’ (o ’apayinye’) che non ha un significato preciso, ma si usa per rispondere in modo scherzoso dopo aver formulato una domanda volutamente confusa che richieda come risposta un chiarimento sulla stessa. Un altro termine molto usato è ’poser’, che indica una persona che finge di essere qualcun altro per ottenere approvazione sociale.

Altri termini sono ’drip’, che vuol dire stiloso, e ’meccare’, che significa avere una o più cose abbinate ad altri. Tra gli altri neologismi più diffusi troviamo ’bae’ (Before Anyone Else), che significa fidanzato/a o ’bestie’, abbreviazione affettuosa di best friend (migliore amico), e ’crush’ che in inglese significa infatuazione, e oggi viene usato per riferirsi a qualcuno di cui si è innamorati.

Ancora troviamo ’hype’, che indica entusiasmo per qualcosa, o ’mood’, che si riferisce allo stato d’animo di una persona. Molto popolare anche l’uso di ’POV’ (Point Of View), usato per esprimere il proprio punto di vista su una situazione. Alcuni termini resistono nel tempo, eventualmente cambiando significato come nel caso di boomer, che abbiamo già visto, riferito ai nati nel periodo del boom economico, tra gli anni ‘50 e ‘60. Come dicevamo in apertura di articolo, il vocabolario dello slang giovanile deve molti dei suoi neologismi alla lingua inglese: ne è un altro esempio il termine ’ghostare’, dall’inglese ’ghost’ che significa fantasma. Questo termine viene utilizzato in ambito relazionale quando qualcuno sparisce senza farsi più sentire dall’altro.

Stando ad alcune statistiche, il 40% dei giovani utilizza lo slang per comunicare più velocemente, mentre solo il 27% lo utilizza perché è un linguaggio popolare; il 14% ricorre allo slang senza una particolare ragione.

Malak El Bastraoui (Terza B)