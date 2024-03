Eima, dai droni ai robot agricoli. Già tutto esaurito il nuovo spazio

Anche se manca ancora tempo, la preparazione di Eima 2024 procede senza sosta. Nei giorni scorsi, in occasione di EnoliExpo a Bari, è stata annunciata l’apertura di una nuove sezione nel salone delle macchine agricole in programma a Bologna dal 6 al 10 novembre: uno spazio dedicato alle prove dimostrative di droni, robot agricoli e sistemi digitali avanzati. Attesi operatori economici da ogni parte del mondo, e c’è grande attenzione nei comparti agricoli italiani per il nuovo sistema di incentivi che si andrà a definire nei prossimi mesi, e che potrebbe rilanciare il mercato in regioni ad alta domanda di meccanizzazione come la Puglia.

L’evento conta già oggi circa 1.500 industrie espositrici prenotate, e continua a registrare richieste di partecipazione da tutto il mondo. Con otto mesi di anticipo sull’apertura dell’esposizione, Eima International ha già assegnato la quasi totalità dell’area espositiva disponibile nel quartiere di piazza Costituzione, impegnando i padiglioni coperti e gli ampi spazi all’aperto per le dimostrazioni pratiche dei mezzi meccanici. "Eima si è imposta negli anni come uno degli eventi ‘top’ non soltanto del settore agromeccanico ma del panorama fieristico in senso assoluto grazie ai contenuti tecnici e alle valenze anche economico-politiche che la rendono un evento di riferimento per gli operatori economici, gli agricoltori, i contoterzisti, i tecnici agromeccanici, le organizzazioni professionali e di categoria, oltre che per i ricercatori, gli studenti, le amministrazioni pubbliche, le municipalità e la schiera degli hobby farmers, degli appassionati del giardinaggio e delle attività in ambiente rurale", sottolinea Simona Rapastella, direttore generale di FedeUnacoma, l’associazione dei produttori di macchine agricole che organizza l’evento.

Per agevolare i differenti segmenti di pubblico, la rassegna, che mette in mostra oltre 50.000 modelli di macchine e attrezzature, è suddivisa in 14 macro-settori merceologici e in cinque saloni specializzati. "É prevedibile che per l’autunno prossimo il nuovo regime di aiuti sarà pienamente operativo e questo dovrebbe conferire ulteriore interesse ad una rassegna come l’Eima, che si rivolge all’intera platea dei possibili acquirenti, dalle grandi imprese agricole fino alle più piccole realtà produttive", conclude Rapastella.