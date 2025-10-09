’El Fùtbol’: Ettore Bassi si emoziona con i brividi e le magie del pallone

Brividi e magie del pallone. Quello che Ettore Bassi porta in scena stasera alle 21 al teatro Dehon con ’El Fùtbol’ è uno spettacolo che celebra il lato più romantico del calcio. Per l’attore – volto noto di film e serie come ‘Carabinieri’ e ‘Rex’ – è un secondo debutto sotto le Torri. Proprio qui, nel 1993, esordì come conduttore de ‘La banda dello Zecchino’. Lo spettacolo, scritto da Gianvito Pulzone e diretto da Francesco Branchetti, arriva in anteprima nazionale al Dehon. A differenza dei monologhi di Federico Buffa, in ’El Fùtbol’ i personaggi prendono vita e si muovono nello spazio scenico. Sul palco con Bassi, Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo.

Bassi, su quale aspetto del calcio si concentra?

"Sul calcio come momento di poesia, rito sacro e bellezza. Sui giocatori legati al calcio sudamericano che hanno segnato le epoche, e lo hanno fatto in modo romantico. Fino ad arrivare a Pelé e Maradona".

Quali altri giocatori interpreta?

"Figure meravigliose: Abdón Porte, portiere uruguaiano che, per non assistere al declino della sua carriera, decide di suicidarsi con grande dignità. Garrincha, affetto da poliomielite, che diventa campione del mondo con il Brasile nel 1958 e nel 1962. Obdulio Varela, capitano della nazionale uruguaiana che vinse la Coppa del mondo del 1950. Racconteremo anche di Pier Paolo Pasolini, che nel 1971 fonda la Nazionale Attori. O del rigore di Giuseppe Meazza senza pantaloncini".

Lei ha giocato a calcio?

"Sì, in modo amatoriale con passione e foga giovanile. Ora sono un appassionato di calcio giocato, che è una scuola di vita, di formazione, lo specchio di come si possa crescere in un gruppo e nel mondo".

Più difficile giocare a calcio o raccontarlo a teatro?

"Per me giocare a calcio, se dovessi farlo con la stessa intensità con cui faccio teatro, sarebbe difficilissimo".

Ha una squadra del cuore?

"Sono un blando juventino perché ho vissuto a Torino da ragazzo e mi appassionai a quei colori grazie a Michel Platini. Oggi seguo poco le partite, più per godere del gesto atletico. Ed è per questo che lo spettacolo mi sta a cuore: perché racconta il cuore del calcio".

Amalia Apicella