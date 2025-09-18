El Pasador, vita straordinaria di un musicista

Chiedi chi era Paolo Zavalloni… qualcuno risponderà che era El Pasador ma anche Paolo Zavallone. Ma come? In che senso? Nel senso iper-creativo e fantasioso di un artista che tra i nomi d’arte ne scelse anche uno che cambiava la vocale finale del suo cognome, per fare il verso ai Carosone dell’epoca. Dagli esordi negli Anni ’50 con Henghel Gualdi ai gruppi con Chet Baker, dal successo mondiale negli Anni ’70 con la mega disco hit ’Amada mia, amore mio’, scritta insieme a Celso Valli (rentemente scomparso), dalla direzione musicale dei seminali programmi televisivi Non Stop e La sberla, passando per le canzoni dello Zecchino d’Oro e la preziosa collaborazione con Mauro Malavasi col quale fondò la Paloma Records: una lunga strada che porta stasera alle 21 al Modernissimo.

Qui si potrà ricordare o scoprire l’artista nato a Riccione nel 1932 e vissuto a Bologna – dove è mancato nel 2013 – nello spettacolo ideato dalla figlia cantante e compositrice Cristina Zavalloni: ’El Pasador. Vita, musica e miracoli di Paolo Zavallone’ sarà per molti un tuffo in un’Italia mitica.

Cristina, come sarà questo spettacolo?"Ho subito capito che non sarei stata abbastanza lucida per parlare io di mio padre, e quindi ho cercato un collaboratore esterno, appassionato conoscitore del costume e della storia della musica italiana, che prendesse in mano questa vita e capisse cosa mettere in risalto: un un music teller come Federico Sacchi, con cui abbiamo trascorso lunghe giornate a casa di mia mamma che ci cucinava manicaretti e ci apriva le porte dell’archivi che lei ha sempre gestito per mio papà".

Suo padre è stato davvero prolifico."Ha avuto tre fasi distinte: gli esordi con le orchestre da ballo e le collaborazioni coi grandi jazzisti, il successo televisivo e le grandi hit col nome di El Pasador e poi il ventennio di collaborazione con l’Antoniano e la realizzazione delle sigle televisive di Rai Due. Degli ultimi vent’anni c’è solo un breve accenno, perché non ha pubblicato tanto anche se ha prodotto moltissimo come compositore. Al Modernissimo godremo della presenza di quello schermo magnifico, dove verranno proiettate fotografie e tanto altro materiale che punteggia la storia raccontata da Federico e musicata dalla mia band, un quintetto con tre voci. Vincenzo Vasi ha il compito più divertente, quello di evocare il tono inconfondibile baritonale di mio papà quando cantava come El Pasador".

’Amada mio, amore mio’ era stata scritta con Celso Valli. Ci sarà posto anche per un suo ricordo?"Abbiamo avuto la fortuna, io e Federico, di incontrare Celso. Abbiamo passato una mattina bellissima e commovente che è stata filmata per l’archivio, anche se gli abbiamo promesso di non utilizzare il materiale. Abbiamo invece registrato la sua testimonianza e la proporremo".

Cosa vi ha raccontato di quel momento d’oro in cui è nata quella hit?"Celso ha detto che c’era un pezzo molto famoso, Carioca di Tito Puente, e lui, giovanissimo, fresco di Conservatorio disse a Paolo – erano gli anni Settanta - che bisognava fare un successo dance, un pezzo da hit ma anche divertente, cassa in quattro, sulla falsa riga di Carioca. Così uscì il testo. E mia madre lo racconta così: dopo che Celso ebbe quell’idea, Paolo si sveglia la mattina dopo e le canta proprio Amada mio, amore mio. La vita di mio padre è stata tutta così ed è bellissimo vedere che oggi c’è una generazione di giovani dai 20 ai 40 anni che ricerca quella cultura musicale di cui hanno fatto parte anche Umiliani, Piccioni. La sua musica continua. Un vero miracolo".

Benedetta Cucci