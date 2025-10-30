El Terrible, l’esule cubano rifugiato sul ring

Da Cuba all’Appennino per diventare campione del Mediterraneo nella categoria dei pesi bridger, immediatamente precedente a quella dei massimi. È questa la storia di Angelo Raymond Morejon, detto ‘il Terrible’, che sabato 1° novembre, al Palaferroli a San Bonifacio in Veneto, si giocherà la cintura Wbc contro il bosniaco Danijal Alagic. Morejon, al momento 28° nel ranking mondiale, si gioca un pezzo importante della propria carriera: in caso di vittoria potrebbe scalare la classifica e avvicinarsi alla decima posizione.

"Angelo – racconta il suo allenatore Emanuele Orlando – è il professionista più forte che abbia mai allenato, di gran lunga il primo tra i tesserati della federazione italiana nella sua categoria. Non è affatto facile, visto il suo livello, trovare avversari disposti a sfidarlo. In primavera, avremmo intenzione di organizzare un incontro che lo metta in corsa per il titolo mondiale. Al momento, lui è in gran forma, fa 11 allenamenti la settimana, va in palestra ed è molto concentrato. Fra qualche giorno compirà trent’ anni e, vista la sua integrità fisica può fare altri 4-5 anni ad alto livello".

La passione di Morejon per il pugilato viene da lontano, o meglio da Cuba, dove la boxe è uno sport popolare. Nella sua terra di origine, il pugile disputa decine di incontri, sfida campioni di ogni tipo arrivando a vestire le insegne della nazionale, mancando però di coronare il sogno delle Olimpiadi. Da quel momento, la sua strada si fa più impervia. Sull’isola caraibica il professionismo è sotto il rigido controllo dello stato e Morejon non fa parte della cerchia ristretta di atleti che vivono di boxe. Un’assenza pesante allenta il legame del pugile con la terra natale: la madre Lilly vive a Porretta Terme da più di vent’ anni, dove si è rifatta una vita.

Nel 2023, Morejon riesce a raggiungere la Russia da cui fugge verso l’ Italia, attraversando l’Europa lungo la rotta balcanica che, per tanti clandestini, rappresenta la porta est di accesso al continente. Certo, il giovane cubano non poteva immaginare che, in Appennino, oltre l’ abbraccio materno avrebbe trovato anche la pugilistica ‘Michele Adduci’ ed Emanuele Orlando pronti ad accompagnarlo nel gotha del pugilato . "Nonostante la mia non sia una vicenda umana facile, so di essere stato fortunato – confessa il campione –. Qui sto bene, sento la fiducia di Lele che è un allenatore decisivo per la mia carriera. Gli sono molto grato".

Fabio Marchioni