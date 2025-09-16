"Elementari e medie ancora con il cantiere"

Un altro Inizio d’anno fra i ponteggi per gli studenti delle scuole elementari e medie di Porretta Terme. Il cantiere per l’intervento di miglioramento sismico è stato installato nel mese di giugno 2024 e, per ora, non si sa esattamente quando sarà rimosso. Il protrarsi dei lavori è stato al centro di un recente post del gruppo consiliare di opposizione ‘Cambiamo Passo’. "Le opere di miglioramento sugli edifici scolastici – si legge sulla pagina facebook del gruppo – ci trovano assolutamente favorevoli. La delibera di affidamento dei lavori è del 14 novembre 2023, per la realizzazione di 380mila euro di opere entro 670 giorni. Per quantità di interventi è il classico cantiere che un’impresa organizzata esegue con ‘una mano legata dietro la schiena’, peraltro con una previsione temporale estremamente cautelativa. Eppure i lavori, di fatto, sono cominciati il 14 agosto e dovranno essere anche collaudati".

Stando alle tempistiche previste, le opere sarebbero dovute essere finite entro il 14 settembre ma il cantiere è ancora ben lungi dall’essere in dirittura di arrivo. "I lavori all’interno delle scuole – si difende il sindaco Giuseppe Nanni – sono sempre più complessi che altrove, di qui la lunga durata. In più sono emersi problemi più importanti rispetto a quelli noti in partenza e questo non ha aiutato. Non abbiamo preso la cosa sottogamba, tutt’altro. Nei giorni scorsi con la nuova dirigente, la professoressa Liana Baldaccini, abbiamo fatto un sopralluogo comune per verificare la sicurezza dei luoghi. Inoltre, grazie alla disponibilità della ditta, abbiamo la certezza che durante le lezioni non saranno prodotti rumori intensi e che i lavori proseguiranno anche di domenica. Nel giro di circa tre mesi il cantiere dovrebbe essere ultimato. D’altronde, lo spostamento degli studenti altrove non era ipotizzabile".

A essere completamente ‘fasciato’ è lo stabile in calcestruzzo antistante le scuole elementari, momentaneamente aggirato da una scaletta in ferro che permette l’accesso alla scuola. Qualche preoccupazione agita i genitori. "I lavori non si discutono – precisa una mamma – ma lasciare le impalcature montate così a lungo, costringendo famiglie e ragazzi a un surplus di disagi, era indispensabile?". Gli stessi dubbi si levano dai banchi dell’opposizione. "Possibile – conclude con amarezza il consigliere Daniela Cipollini – che ci si debba trovare, per il secondo anno consecutivo, con la scuola smontata come un lego? Perché non si possono gestire le cose il buon senso che userebbe qualsiasi persona per la propria abitazione?".

Fabio Marchioni