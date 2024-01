Bologna: avvicina un anziano con la scusa dell’elemosina, poi lo getta a terra per rapinarlo. Arrestato

Bologna, 12 gennaio 2024 - Ha tentato di rapinare un uomo, ma quando si è reso conto che il suo piano non sarebbe andato a buon fine lo ha spintonato gettandolo a terra e ferendolo alla mano.

Per questo un ventottenne italiano, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bologna San Ruffillo per tentata rapina.

Il tutto è accaduto mercoledì 10 gennaio intorno alle 11 davanti al Centro San Ruffillo di via Amilcare Ponchielli, dove i carabinieri sono accorsi in seguito alla segnalazione di una rapina avvenuta ai danni un uomo di 79 anni, residente in città.

La vittima ha raccontato ai militari dell'Arma giunti sul posto di essere stato aggredito e spinto a terra da un giovane che si era avvicinato con la scusa di mendicare, ma la cui reale intenzione era quella di mettere a segno una rapina.

Nonostante questo, l'aggressore non è riuscito a portare a termine i suoi piani, scaraventando a terra il settantanovenne. Il rapinatore è stato rintracciato dai carabinieri mentre stava camminando in via Toscana.

Il ventottenne è stato arrestato e portato alla Dozza in attesa di comparire davanti al giudice. Soccorso dai sanitari del 118, la vittima è stata medicata sul posto alla mano sinistra, ferita durante la caduta.