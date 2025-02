Elena Cattaneo racconta le scienziate di ieri e di oggi

Conoscere la scienza per capire il mondo. Sostanzialmente quello che insegna, da sempre, Elena Cattaneo, senatrice a vita e figura di riferimento per la divulgazione scientifica e la ricerca. Oggi alle 15, in Aula Poeti di Palazzo Hercolani (Strada Maggiore, 45), sarà protagonista dell’incontro ’Scienziate. Storie di vita e di ricerca’, titolo del suo ultimo libro, organizzato dalle direttrici dei Dipartimenti di area scientifica del nostro Ateneo in occasione della ’Settimana per le donne e le ragazze nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)’, con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle donne nella scienza e nell’innovazione, ispirare le giovani studiose e sottolineare l’importanza di abbattere stereotipi di genere favorendo un accesso equo alle carriere scientifiche.