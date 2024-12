Elena del Decameron: Processo per le Crudeltà Subite Dopo 700 Anni

Sono passati settecento anni, ma finalmente Elena, protagonista della VII novella dell’ottavo giorno del Decameron di Boccaccio, avrà un processo in tribunale per le crudeltà subite.

Bruno Capaci, professore di Letteratura e retorica dell’Alma Mater, ha organizzato insieme ai giudici Domenico Truppa e Iacopo Santinelli e gli avvocati Mariachiara Antinori e Luca Mazzanti, un appuntamento al polo penale del tribunale (via D’Azeglio 56) martedì dalle 15 alle 18.

"Praesumitur honesta, rapta et non seducta", questo il titolo dell’iniziativa che richiama il volume sulla storia del pensiero giuridico moderno ’Praesumitur Seducta’, è un processo aperto al pubblico, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Professor Capaci, quando è nata l’idea del progetto?

"Nel 2022 avevo già collaborato con il giudice Domenico Truppa e visto che al mio corso di Letteratura e retorica ci siamo occupati del fattore giudiziario all’interno del Decameron, abbiamo colto l’opportunità di poter a mettere in scena un vero e proprio processo di questa novella".

Con quale obiettivo?

"Di teatralizzare questo testo poco conosciuto, che mette in luce il tema del conflitto tra i sessi, un desiderio d’amore finito male, e del consenso femminile".

Ha coinvolto i suoi studenti? "Assolutamente, abbiamo lavorato insieme al processo e sono stati entusiasti dell’idea: quattro di loro interpretano i protagonisti interrogati durante il processo (Elena, l’imputato Rinieri, e i due fanti, interpretati da Maria Maddalena Giacchi, Alessandro Patelli, Sara Mengozzi e Francesco Carlo), altri quattro affiancheranno i due giudici nella decisione finale, e Francesca Hartmann sarà la voce narrante".

Qual è stata la parte più complessa?

"Lavorare da una parte sulla legislazione medievale della novella, motivo per cui avremo con noi Carmelo Elio Tavilla di UniMore, storico del diritto medievale, dall’altra con avvocati e giudici contemporanei. Devo dire che, purtroppo, i contenuti sono tristemente attuali".

Ci racconta la trama?

"Elena è una giovane vedova di cui Rinieri, nobile fiorentino, si invaghisce. Lei si prende gioco di lui, lo lascia una notte fuori al freddo senza mai aprirgli. Per vendicarsi lui la rinchiude nella torre del Valdarno e la sottopone al sole cocente provocandole ustioni in tutto il corpo. Non la uccide, ma le infligge queste e altre crudeltà per una giornata intera. È l’emblema della visione misogina del rapporto uomo-donna".

Che pena subirà Rinieri?

"Questo sarà la giuria a decretarlo, proprio come accade nei processi reali".

Alice Pavarotti