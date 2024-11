Elena Ugolini: "Assessore alla sicurezza e un nuovo piano casa. Alluvione, i fondi ci sono"

Paolo

Rosato

Un adagio e poi un affondo, una carezza e poi un pugno (da dibattito politico), come un diesel ieri Elena Ugolini è entrata nel dibattito organizzato dal Carlino al teatro Duse con passo deciso, ma trovando forse i giri emotivi giusti a metà del guado, dopo un inizio più guardingo. In giacca e pantalone scuri con sotto una camicia bianca, la preside del Malpighi accompagnata da ‘supporter’ molto rumorosi ha chiuso tra gli applausi rimarcando nell’appello al voto, con un pennarello UniPosca, il suo mantra. "Chiedo a tutti di crederci, di arrivare fino all’ultimo voto. Abbiamo visto la Liguria, siamo qui perché Bonaccini aveva bisogno di un posto in anticipo. C’è voglia di cambiamento". Prima, il rally tra i temi, anche con una proposta ‘fuori scaletta’: "Istituirò un assessorato alla Sicurezza". Curioso un dato ‘comunicativo’: Elena Ugolini ieri non ha mai citato Matteo Lepore, ripetutamente attaccato di recente.

CLIMA POLITICO

"Sono scesa in campo l’8 luglio per mettere al centro le persone. Per smontare un sistema di potere che dura da 54 anni. Ho fatto 70mila chilometri in giro, mia mamma mi diceva ’tu ti fai sempre gli affari degli altri‘. Penso solo al ’noi’"

ALLUVIONE E RIMBORSI

"Occorre semplificare le procedure, ‘Sfinge’ ha fallito’, ma i fondi ci sono ed è la prima volta che sono stati dati fondi anche sui beni mobili. Stiamo studiando con il governo delle possibilità di aiuto concreto. Chiederemo anche di utilizzare zone logistiche semplificate per zone alluvionate. Le delocalizzazioni? Un extrema ratio. Una signora a Traversara (Ravenna) mi ha chiesto di spostarsi per salvare le coltivazioni. Penso si possa fare, con un fondo della Regione che si aggiunga alle risorse da Roma".

INFRASTRUTTURE

"Sulle infrastrutture c’è un problema di manutenzione ordinaria delle strade e di infrastrutture promesse da decenni e mai fatte. Occorre un piano sistematico che metta in fila le priorità perché la regione è bloccata. Il Passante sarebbe stato meglio non farlo, si deve pensare più in grande. E sugli aeroporti perché non c’è stato un tavolo per metterli in rete? Io lavorerò per sfruttare le diverse vocazioni"

EDILIZIA SCOLASTICA

"Lo spazio è il terzo educatore, servono scuole più belle delle nostre case. Sulla disabilità, inizierò una stagione nuova che prevederà insegnanti di sostegno anche su bambini e ragazzi che frequentano le scuole paritarie"

FISCO E REDDITI

"Da governatore toglierò l’Irap agli enti del terzo settore. Svolgono un ruolo fondamentale nella vita di bambini, giovani, famiglie, anziani, fragili e persone con disabilità nella nostra Regione. Il mio reddito? All’anno 65mila euro, e la tassazione la ritengo giusta".

ABORTO E FINE VITA

"Se ci sarà legge sul fine vita, deve essere nazionale. A livello regionale serve garantire a tutti le cure palliative, cercando di accompagnare la vita fino alla fine. Sull’ultima disposizione del direttore della sanità regionale sulla pillola abortiva che può essere presa a casa in solitudine, mi sono stupita sia stata emanata a due settimane dalle elezioni. E penso che la 194 debba essere difesa in tutte le sue parti".

CASA E STUDENTATI

"Farò un piano casa che permetterà sia case convenzionate per giovani, o in affitto o in acquisto con mutui lunghi e garanzie a livello regionale, sia la possibilità di sfruttare immobili demaniali, con legge nazionale in approvazione per poter attirare investimenti privati".

POLITICHE INDUSTRIALI

"Servono scelte che non mettano ancora più carico sulle spalle degli imprenditori. Abbiamo una Regione che in tanti settori ha aggravato richieste che l’Europa già poneva. Dobbiamo cambiare questa visione e snellire la burocrazia"

ANZIANI E SANITÀ

"Dobbiamo aiutare i caregiver con risorse. Da noi, solo il 30% di chi ne ha necessità è assistito a domicilio, in Veneto è il 49%". Sulla sanità le scintille vere con de Pascale, da galleria e platea il rumore delle tifoserie. "Il sistema va tutto rivisto, i professionisti del settore sono soltanto esecutori di protocolli decisi da altri. I Cau sono una toppa a un vestito vecchio".