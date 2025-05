Eleonora Massari, la musica che cura

Eleonora Massari, psicologa e cantante, conosciuta da tanti giovani bolognesi come la ‘psicologa’ degli universitari’ presenta al Bravo Caffè domani sera alle 20,30 una serata di grandi successi degli Anni ‘80. Eleonora porterà in scena non solo la passione per il canto, ma anche l’energia e la sensibilità che da anni mette nel suo lavoro con gli studenti fuori sede, spesso alle prese con solitudine, stress e incertezza sul futuro. La musica è terapeutica: suonare o cantare libera emozioni che spesso sono bloccate.