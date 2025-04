Eletti i volti locali per Fratelli d’Italia

Al congresso di Fratelli d’Italia di Terre d’Acqua sono stati eletti i coordinatori di zona. Alla presenza dell’eurodeputato Stefano Cavedagna e del senatore Marco Lisei, la capogruppo in Regione Marta Evangelisti ha presieduto il congresso che ha eletto Milena Maggi per San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata (Denis Lenzi rimane il referente); Alessandro Merlo per Calderara; Angela Bertoni per Sala e Anna Maria Salina per Crevalcore. Mentre Gian Piero Mericio è stato indicato come delegato territoriale. Hanno portato un saluto i sindaci di Persiceto Lorenzo Pellegatti e di Sant’Agata Giuseppe Vicinelli ed erano altresì presenti diversi assessori e consiglieri del territorio, tra cui Silvia Nicoli Marchesini, lo stesso Gian Piero Mericio ed Ernesto Marino.