Eletto il direttivo del Com.Com. Pezzoli nominato presidente

L’assemblea elettiva del comitato degli operatori economici di Castenaso ha eletto il nuovo direttivo per il biennio 20242025. Accolto all’unanimità la candidatura di Giacomo Pezzoli, nuovo presidente, e di Davide Merighi, quale vicepresidente. Il direttivo è completato dai consiglieri Rosanna Barletta, Marilena Butera, Sonia Butera, Stefano Dall’Olio, Michela Farnedi, Daniele Gazzetti, Gabriele Mazza.

Giacomo Pezzoli ha ringraziato l’assemblea per la fiducia accordata e ha sottolineato l’importanza di dare continuità al lavoro svolto sinora: "Il direttivo del comitato Com.Com in questi anni, con il sostegno del Comune, di Proloco e di Confcommercio Ascom, ha lavorato a diversi progetti, pure nell’emergenza pandemica e nelle fasi complicate che abbiamo vissuto e che ancora stiamo attraversando. Fondamentale l’affiancamento fra giovami imprenditori e realtà commerciali consolidate per portare avanti le tante iniziative ‘in cantiere’. Ringrazio Gabriele Mazza, presidente uscente, e tutti i componenti del direttivo, la cui riconferma è il migliore segnale di riconoscimento del grande impegno profuso".

"Auspico che l’opera svolta dall’esecutivo - ha detto il vice presidente Davide Merighi -, composto da imprenditori che dedicano tanto tempo e risorse al comitato dei commercianti, venga percepito e riconosciuto da tutti i colleghi e che questo possa favorire la più ampia partecipazione e un incremento delle adesioni al Com.Com: il contributo di tutti è fondamentale".

"Era importante ripartire dopo l’emergenza - dice Gabriele Mazza, presidente della Confcommercio Ascom di Castenaso - e possiamo dire che la ripresa c’è stata, pur fra tante difficoltà. Un esempio per tutti è lo straordinario successo, grazie al lavoro di Pro Loco e al sostegno del Comune e di Ascom, dell’ultima edizione della Festa dell’Uva. Proprio insieme a Pro Loco, Comune e Confcommercio ragioneremo sul futuro: le idee e la voglia di partecipazione non mancano, anche perché la presenza di tanti giovani imprenditori nel comitato e all’interno del direttivo rappresentano un grande stimolo per tutti".