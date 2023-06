Elettra di Sofocle Va in scena il classico diretto da Portoghese

Uno spettacolo inedito, dedicato all’eroina della tragedia greca, Elettra, protagonista di una vicenda che è stata nei secoli oggetto di innumerevoli riscritture, a partire da quelle di Eschilo, Sofocle ed Euripide. L’appuntamento è stasera alle 21 (ingresso libero) nell’Aula Absidale di Santa Lucia e in diretta streaming sul canale Youtube Unibo (disponibile anche sul sito del centro studi ’La permanenza del classico’). È dalla versione sofoclea del dramma che trae ispirazione ’Per Elettra. Brani e interpretazioni da Elettra di Sofocle’: spettacolo ideato e diretto appositamente per questa iniziativa dall’attore e regista Gabriele Portoghese, per l’interpretazione di Gaia Rinaldi e dello stesso Portoghese. A introdurre lo spettacolo, saranno le riflessioni di Federico Condello, professore dell’Alma Mater. Il ciclo sui classici è aperto sia all’università che alla città con tre iniziative da giugno a settembre.