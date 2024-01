ll caso Lamborghini: test Dna, guerra legale sulla cannuccia di Elettra

Bologna, 31 gennaio 2024 – È scontro sul Dna di Elettra Lamborghini. Da una parte l’avvocato di Tonino, il padre di Elettra, che definisce "illegale" il modo in cui è stato prelevato il profilo genetico della cantante, dall’altra i legali di Flavia Borzone, la donna che sostiene di essere figlia di Tonino nonché sorella di Elettra, secondo i quali "tutto è stato fatto secondo le regole".

Tutto nasce dal processo che vede imputate per diffamazione la stessa Borzone, 35 anni, e la madre Rosalba Colosimo, cantante lirica, che in aula hanno raccontato la loro ’verità’, come avevano già fatto in precedenza sui giornali e in tv: "Tonino Lamborghini è il padre di Flavia".

Parole che all’epoca avevano fatto scattare la denuncia da parte del figlio di Ferruccio, il fondatore della Casa del Toro, oggi uscito dall’azienda di Sant’Agata ma patron della Tonino Lamborghini Spa, che commercializza articoli di lusso.

Dopo le deposizioni delle due donne, ecco il colpo di scena. I loro legali hanno sfoderato l’arma segreta: il Dna di Elettra Lamborghini, recuperato da quattro investigatori privati grazie a una cannuccia con cui la cantante aveva bevuto un frappè. Il tutto all’insaputa (e ovviamente senza il consenso) della cantante. Il profilo è poi stato comparato con quello di Flavia Borzone da un genetista di Ferrara e l’esito è stato, secondo gli avvocati Sergio Culiersi, Gian Maria Romanello e Carlo Zauli, chiarissimo: "Flavia ed Elettra sono sorelle, ergo Flavia è figlia di Tonino".

"Abbiamo acquisito legalmente il materiale genetico – spiega Culiersi –, quando la cannuccia è stata abbandonata si trattava di una ’res nullius’ prelevabile dai nostri investigatori. Ora spetterà al giudice valutare".

"Il Dna è stato raccolto in modo illegale – attacca invece Mauro Bernardini, legale di Lamborghini –, sono dati sensibili e non possono essere raccolti senza il consenso dell’interessata. È tutto inutilizzabile". La prossima udienza si terrà a maggio, nel frattempo prosegue il processo civile davanti alla Corte d’appello di Napoli.