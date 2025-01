Elettrodotto Milano-Montalto, parte la consultazione pubblica

Anche l’Emilia Romagna sarà interessata dalla fase di consultazione pubblica promossa da Terna per il nuovo collegamento in corrente continua tra Milano e Montalto di Castro. L’iniziativa prevede una serie di incontri informativi rivolti alle comunità locali e alle istituzioni coinvolte.

Si parte oggi col primo appuntamento plenario in modalità digitale, dedicato a tutte le realtà territoriali interessate nelle cinque regioni attraversate dalla nuova infrastruttura: oltre all’Emilia Romagna sono coinvolti Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia. Si continua poi il 29 gennaio con il primo appuntamento dedicato (a partire dalle 17) ai cittadini di Vetto, Castelnovo Monti, Ventasso (provincia di Reggio Emilia). Si continua il giorno dopo, 30 gennaio: dalle 17 si terrà un incontro dedicato ai cittadini di Felino, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Neviano (provincia di Parma) e Parma città. Martedì 4 febbraio dalle 17 ci sarà invece l’incontro dedicato ai cittadini di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Collecchio, Colorno, Torrile (provincia di Parma). Il 5 febbraio dalle 17 incontro dedicato ai cittadini di Piacenza, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola, Alseno (provincia di Piacenza).

Terna invita tutti i cittadini e le amministrazioni a partecipare agli incontri informativi per conoscere da vicino le caratteristiche dell’opera. Ulteriori informazioni sull’intervento e il calendario completo degli eventi sono disponibili sul sito https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/milano-montalto. Il nuovo elettrodotto “Milano– Montalto”, lungo circa 500 chilometri, consentirà di ottimizzare i transiti di energia tra il Centro e il Nord Italia, garantendo un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni settentrionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi cavi sottomarini tra Montalto di Castro (Viterbo) e Avenza (Massa-Carrara), cui seguirà una dorsale terrestre ottenuta attraverso l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee aeree esistenti.