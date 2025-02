"Elettrosmog, il Comune non ci ascolta"

Sull’inquinamento da elettrosmog a Pieve inascoltate dal sindaco le richieste dei cittadini. Lo denuncia il ‘Comitato elettrosmog e salute di Pieve di Cento’, composto da un gruppo di cittadini, che da tempo chiede l’adozione di politiche amministrative per ridurre l’esposizione ai rischi delle radiazioni elettromagnetiche.

"Già nello scorso settembre – dicono dal comitato – avevamo inviato una lettera al sindaco Luca Borsari per segnalare i rischi legati al sistema 5G e chiedere che venissero intraprese azioni amministrative. In assenza di una risposta, a novembre era stata inviata una seconda lettera con la richiesta di un’audizione pubblica in consiglio comunale. A dicembre, i gruppi consiliari di minoranza, Pd e Insieme per Pieve, avevano presentato una mozione chiedendo al primo cittadino di organizzare un incontro pubblico con esperti per informare adeguatamente la cittadinanza. Tuttavia, la risposta del sindaco è stata la convocazione di una commissione consiliare". E continuano: "L’incontro, svoltosi nei giorni scorsi ha però deluso le aspettative. In effetti, la commissione consiliare si è rivelata una mossa per evitare di dare seguito alle richieste del comitato di un incontro pubblico in consiglio comunale, che avrebbe dato maggiore visibilità a un tema così rilevante. E su cui abbiamo corposi documenti scientifici che attestano i danni per la salute. Durante la commissione, il sindaco ha scelto di non far intervenire esperti indipendenti o scienziati ma si è limitato a coinvolgere solo rappresentanti delle istituzioni come Ausl, Arpae e Suap, impedendo ogni forma di contraddittorio".

Non si fa aspettare la replica di Luca Borsari (nella foto). "Resto amareggiato e stupito – afferma il sindaco – dalle affermazioni e dall’atteggiamento del comitato. Ho ascoltato e preso molto sul serio l’istanza ricevuta, tanto da aver proposto in consiglio comunale l’organizzazione di una commissione consigliare aperta al pubblico. Abbiamo per questo invitato Arpa, Ausl, Suap e segretario comunale: ci è stato spiegato il quadro tecnico, procedurale e normativo e soprattutto ci è stato spiegato quali competenze ha un Comune sulla materia". "Abbiamo concluso la commissione – aggiunge il sindaco – con l’impegno di chiedere misure di controllo ai due impianti esistenti a Pieve. E, mediante gli strumenti urbanistici, di poter indirizzare, nei limiti previsti dalla legge, la localizzazione, al momento non ci sono richieste, di eventuali nuove antenne".

Pier Luigi Trombetta