Elezione di Barbera. L’orgoglio degli allievi: "Giurista d’altri tempi. Ci ha trasmesso tutto"

Francesco

Moroni

"Un’elezione prestigiosa". Alla notizia della nomina all’unanimità di Augusto Barbera come nuovo presidente della Corte costituzionale, arrivano subito le prime congratulazioni. Non possono certo mancare quelle dei suoi allievi, di coloro che sotto la sua guida sapiente si sono formati e sono diventati oggi giuristi e docenti. Chi conosce la nuova quinta carica dello Stato, però, non si scompone in entusiasmi dell’ultima ora, piuttosto ricorda con fermezza "l’incredibile signorilità" e "la galanteria d’altri tempi" che hanno sempre contraddistinto il Barbera uomo, prima ancora che professore e uomo di Diritto.

"Sono allieva del professore e la sua elezione è il coronamento di un’intera, operosa vita ancora molto molto attiva, che ha dedicato innanzitutto allo studio dell’ordinamento costituzionale, ma anche alla propria passione civile e alle istituzioni necessarie a dare sostanza alla legge – commenta con emozione Diletta Tega, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Alma Mater –. Quasi 20 anni in parlamento, ora otto anni di Corte costituzionale, davanti uno da presidente: una vita all’insegna della ricerca e dell’insegnamento, senza contare le tante energie investite nelle campagne politiche per riformare l’Italia, a partire dai referendum elettorali dei primi anni ’90. Una vita densissima di sfide e interessi, ma sempre con uno stile molto misurato, come un gentiluomo di altri tempi alieno da protagonisti".

Strettamente legato all’Alma Mater, dove oggi ricopre il ruolo di professore emerito, Barbera ha raccolto consensi praticamente da chiunque abbia collaborato almeno una volta con lui. "E questa sua signorilità credo si vedrà moltissimo nel suo nuovo ruolo – prosegue ancora Tega –. La Corte ha avuto tante figure eccellenti, e lui porterà questa eccellenza a un ulteriore, nuovo livello. A tutti noi ha insegnato il Diritto costituzionale, ciascuno lo ha compreso e interpretato a proprio modo, secondo le proprie capacità, ma lui ci ha trasmesso l’umiltà di porgersi alle altre persone con educazione e predisposizione all’ascolto. E, non da ultimo, ci ha dimostrato cosa significa continuare ad andare in giro per le scuole e tra le associazioni per spiegare la costituzione, rimanendo sempre in contatto con società civile".

A omaggiare l’elezione di Barbera anche il professore Tomaso Francesco Giupponi: "Già con la sua elezione a giudice, Barbera aveva confermato il grande lustro della nostra accademia – puntualizza il docente –. Oggi, l’elezione a presidente è un atto che dimostra impegno nella ricerca e sul piano civico, qualità che lo hanno collocato a tutto tondo come la persona attualmente più titolata in quel collegio. Non possiamo che essere contenti e orgogliosi, avendo avuto un maestro così importante: appena possibile, chiaramente, mi congratulerò con lui per il nuovo incarico".

Bologna torna così a esprimere una delle figure istituzionali più importanti del Paese, con una nomina importantissima anche per la città intera. "Quella di Barbera è un elezione prestigiosa – aggiunge Andrea Morrone, altro professore ordinario dell’Alma Mater –. Prestigiosa per lui, perché è un grande giurista. Prestigiosa per l’Università, ovviamente, e anche per la scuola di giurisprudenza, che vede un suo maestro elevato a questo ruolo istituzionale di enorme valore. E penso prestigiosa anche per la città, sicuramente". Alla soddisfazione e alla felicitià si aggiungono gli auguri di buon lavoro da parte di ex studenti, colleghi di una vita e rappresentanti delle istituzioni, per il nuovo presidente della Corte costituzionale che, se pur è nato in Sicilia, ha legato indissolubilmente il proprio nome e la propria vita alle Due Torri.