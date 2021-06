Bologna, 25 giugno 2021 - Si accende il dibattito fra i candidati al Rettorato di UniBo (foto), Giusella Finocchiaro e Giovanni Molari, a quattro giorni dalla prima delle due giornate di voto utili a dichiarare chi dei due al ballottaggio la spunterà nella corsa a Zamboni 33. Ad accendere la miccia, l’investitura congiunta arrivata la termine di una mattinata di consultazioni, dei candidati ‘sconfitti’ al primo turno Giuliana Benvenuti, Pier Paolo Gatta e Maruzio Sobrero, unitamente schieratisi "a sostegno di Giovanni Molari", come hanno dichiarato. Una decisione che durante il dibattito fra Finocchiaro e lo stesso Molari, ospiti alla redazione de il Resto del Carlino non ha mancato di fare scaturire scintille.

Finocchiaro all’attacco

"Ho incontrato questa mattina i colleghi Sobrero e Benvenuti, venuti a comunicarmi che sosterranno la candidatura del collega Molari. Lo stesso ha fatto poco dopo il collega Gatta. Ciò che posso dire dopo questa notizia che mi pone nella situazione sostanziale di una contro quattro, è che non è questa l’Università per cui mi sono candidata. Sono estranea a queste logiche di potere spartitori. E mi viene da dire di essere la sola davvero libera e indipendente”, l’attacco rovesciando le stesse parole scelte da Molari durante la propria campagna per inquadrare il suo possibile mandato. “Detto ciò, mi giocherò la partita per l’Ateneo che voglio fino in fondo, convinta che gli elettori non si sposteranno come birilli, ma certa di poter contare sul sostegno per la mia visione alta dell’Università di Bologna”.

Molari commenta l’investitura

“Il dialogo con tutti è la strada da me intrapresa sin dall’inizio - così il candidato di Agraria -. Ho sempre cercato di raccogliere le idee di tutti per dare vita a un programma condiviso, per dare al nostro Ateneo ciò che serve di più. Questo perché trovo indispensabile dialogare con tutti e portare avanti idee di equilibrio e trasversalità. Io voglio essere ‘il Rettore di tutti’. E la mia libertà e indipendenza saranno garanzia in quest’ottica”.

Il dibattito al Carlino

Dopo un passaggio sul recente neo-schieramento in vista del ballottaggio, i candidati Finocchiaro e Molari, intervistati dal responsabile del Carlino Bologna Valerio Baroncini, hanno poi illustrato il proprio programma e idee per il futuro dell’Alma Mater confrontandosi sul rapporto con le città del multicampus, tasse universitarie e politiche di amministrazione e posizionamento dell’Ateneo.

Le priorità di inizio mandato

Finocchiaro: “Prima di tutto occorrerà rimettere in moto la macchina, scegliendo il miglior direttore generale possibile e la migliore squadra. La priorità è gestire i fondi del Pnrr. Il Piano rappresenta un’occasione unica non solo per l’Ateneo, ma per la città di Bologna, la Regione e l’UniBo può rendersi hub di numerosissimi progetti per il rilancio nazionale, a partire dalla digitalizzazione del patrimonio culturale. E poi un alleggerimento sistemico dal punto di vista burocratico”.

Molari: “Sarà importante partire dal confronto collettivo, continuando l’ascolto di tutte le componenti di Ateneo. Attraverso la condivisione partiranno tutte le mie linee programmatiche. L’ascolto sarà rivolto anche a tutte le realtà ed istituzioni locali del nostro multicampus per un percorso nuovo, comune di rilancio di tutte le nostre componenti. A partire da un forte finanziamento e supporto alla ricerca di base e una spinta per il ritorno della didattica in presenza”



Tasse universtiarie

Molari: “Penso sia necessario mantenere il più possibile un livello uguale a livello nazionale di idee fra tutte le università riguardo alla no-tax area. Non sono per iniziative unilaterali dell’UniBo. Serve certamente innalzare la no-tax area a livello nazionale, ma in modo uniforme, intervenendo sul diritto allo studio per fornire il massimo supporto agli studenti”

Finocchiaro: “L’Italia è il Paese con il più basso numero di laureati in Europa. Penso ancora che il problema relativo alle tasse universitarie sia nazionale e che l’UniBo debba rappresentare un motore di guida per tutto il Paese. Nella prima versione del Pnrr era previsto un ampliamento della no-tax area poi scomparso. E mi risulta che ora si stia valutando di riproporre la no-tax area previgente a Bologna”.



Rapporto con la città

Finocchiaro: “Il rapporto fra città e università è la nostra storia, è nel nostro Dna. Anche perché l’Alma Mater è sempre stata saldamente dentro la storia di Bologna, determinandone lo sviluppo, anche urbanistico. Un intreccio fecondo che va mantenuto nel tempo. Se cresce l’università, la città va di pari passo. E vedo pertanto una connessione fra le due cose sempre maggiore, che riguardi anche la gestione sincrona delle nuove risorse per progetti da mettere in rete con le imprese e le istituzioni del territorio”.

Molari: “Penso che il rapporto fra città e università sia uno dei temi principali degli ultimi anni. Serve una interazione forte fra Comune e Rettorato per lo sviluppo di temi di particolare rilevanza culturale e la risoluzione dei problemi. Ritengo pertanto che sarà indispensabile da subito un dialogo fra il nuovo Rettore e il nuovo sindaco di Bologna, come ricchezza aggiunta per aiutare la crescita della comunità”.